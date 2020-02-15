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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

600 ألف جنيه غرامة للحكومة بسبب «حميات كفر شكر»

السبت 15/فبراير/2020 - 12:14 م
حميات كفر شكر
حميات كفر شكر
عماد سليمان
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ألزمت الدائرة 30 عقود وتراخيص، بمحكمة القضاء الإداري بالقليوبية برئاسة المستشار الدكتور عاطف سعدى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة ورئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة والتنمية الإدارية ووزير الإسكان، بصفتهم، بتعويض إحدى شركات المقاولات العامة، بمبلغ وقدره 600 ألف جنيه، وإلزامهم بمصروفات التقاضي وأتعاب المحاماة بسبب إنهاء عقد مع الشركة بتنفيذ مستشفى حميات كفر شكر.

وجاء في أوراق الحكم أن الشركة أقامت في 15 أكتوبر 2010، دعوى تطالب فيها المدعي عليهم، بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها جراء خطأ جهة الإدارة المتمثل في إنهاء عقد بينهم بالمخالفة للقانون وبغير تحقيق للصالح العام.

وبدأت الواقعة في تاريخ 17-5-2000، حين أبرمت الشركة مع المدعى عليهم عقدًا عقب إرساء المناقصة العامة الخاصة بتنفيذ مستشفى حميات كفر شكر عليها، بقيمة 10 ملايين و93 ألفا و841 جنيهًا، على أن يتم التنفيذ في فترة قدرها 30 شهرًا.

واكتشفت الشركة أن مساحة موقع العمل أقل من الرسومات التنفيذية المطروحة، كما وجدت مبنى قديمًا يتعين إزالته، فاضطرت الشركة لإزالته على نفقتها، وعلى الرغم من ذلك تابعت الشركة تنفيذ العمل المتفق عليه، وفي تاريخ 29-6-2006 فوجئت الشركة بمجلس الوزراء ينهي العقد المبرم محل الدعوى، وذلك لعدم وجود اعتماد مالي كافٍ للمشروع.

وذكر الحكم أن الجهة الإدارية قد خاطبت الشركة المدعية بقرار وزير الصحة رقم "158" لعام 2007، أنه عقب تشكيل لجنة فنية وقانونية لدراسة المشروع، أوصت بإنهاء التعاقدات مع المقاول بسبب عدم الاحتياج الفعلي للمشروع وعدم توافر اعتمادات مالية بخطة الوزارة لتنفيذ المشروع لكونه من المشروعات المتعثرة بخطة الوزارة.

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