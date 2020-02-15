سقوط تشكيل عصابي لخطف هواتف المواطنين بالنزهة

تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، اليوم السبت، من القبض على عناصر تشكيل عصابى تخصص في ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بالطريق العام بالنزهة.تعود الواقعة أثناء أثناء مرور قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، اشتبهت في دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" يستقلها ثلاثة أشخاص، أمكن استيقاف الدراجة وضبط مستقليها وتبين أنهم (3 عاطلين، لاثنين منهم معلومات جنائية)، وبحوزتهم (طبنجة صوت و7 طلقات صوت- سلاح أبيض "مطواة"- حقيبة يد حريمى وبداخلها "مبلغ مالى، خاتم ذهب، ساعة يد، هاتفى محمول، بعض المتعلقات الشخصية").وبمناقشتهم اعترفوا بسرقة حقيبة اليد المضبوطة بحوزتهم من إحدى السيدات بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهم، وأقروا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد الدفاع، وأضافوا بقيامهم بارتكاب 4 حوادث سرقة.تم بإرشادهم، ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية" (صاحب محل هواتف محمولة بدائرة قسم شرطة المرج)، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.