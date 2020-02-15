رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 15 فبراير 2020 الموافق 21 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رامي عياش يحتفل اليوم وغدًا بعيد الحب على «النهار»

السبت 15/فبراير/2020 - 12:13 م
رامي عياش
رامي عياش
هدير شعراوي
طباعة
يحل النجم رامي عياش ضيفًا على الدكتور عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" عبر فضائية "النهار"، وذلك في سهرة فنية خاصة في احتفالية بعيد الحب.

ويُذاع الحوار على جزأين في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت وغدًا الأحد على شاشة النهار.

ويحكي عياش خلال الحلقة تفاصيل حياته الشخصية والعاطفية وعلاقته بأمه وزوجته وأولاده، ويروي أصعب اللحظات التي عاشها مع الألم والمرض، ويقدم أكثر من مفاجأة غنائية في لقاء مختلف ومثير.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

جمال الشريف يحسم الجدل بشأن هدف الترجي الملغى أمام الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق من تركي آل الشيخ على فوز الزمالك بلقب السوبر الأفريقي

منذ يوم

«بقعة دم على شبشب» تكشف جريمة ذبح شاب لخاله

منذ حوالي 18 ساعة

أجنبي وتم عزله.. «الصحة» تعلن اكتشاف أول حامل لكورونا في مصر

الصور

image description

صور آمال ماهر ونادر نور في حفل عيد الحب

image description

نانسي عجرم وساندي وتامر حسني في حفل عيد الحب باستاد القاهرة

image description

بهاء سلطان يتألق فى أقوى حفلات عيد الحب باستاد القاهرة

image description

مباراة فوز الأهلى على المصرى بالثلاثة

image description

جولة لسفير دولة نيبال داخل متحف النيل بأسوان (صور)

الأكثر قراءة

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

أجنبي وتم عزله.. «الصحة» تعلن اكتشاف أول حامل لكورونا في مصر

مرتضى منصور: لن أخوض قمة الدورى أمام الأهلى

جمال الشريف يحسم الجدل بشأن هدف الترجي الملغى أمام الزمالك

إنفوجراف

image description

9 معلومات عن منظومة كاميرات المراقبة الجديدة داخل مترو الأنفاق

image description

معلومات عن دعوى إثبات موت المفقود (إنفوجراف)

image description

للوافدين.. كيف تستخرج وتجدد إقامتك داخل مصر؟ (إنفوجراف)

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

أيام زمان

لسبب غريب.. صباح كانت ترفض إقامة حفلات خارج الوطن العربى

«خايف على عمري».. فنان زملكاوى كبير لكنه حضر مباراة واحدة للزمالك فى حياته.. وندم

سر السفاح الغامض.. فشل في قتل أحمد زكي ويسرا فذبح فنانة شهيرة

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

نجم الساعة

لسبب غريب.. صباح كانت ترفض إقامة حفلات خارج الوطن العربى

الصحة

دراسة: مسكنات الألم قد تسبب العقم

روتين يومى يحميك من الإصابة بالاكتئاب

تطور جديد فى آلية الكشف عن السرطان بقطرة دم واحدة

الكاكاو يحسن المشي عند كبار السن

منوعات

«كوبي براينت» ضمن المرشحين للانضمام إلى «هول أوف فايم»

ضابط روسي يطلب يد حبيبته بدبابات على «شكل قلب» (فيديو)

أحدث دبابة روسية تدخل الخدمة فى 2020

فساد مالى يضع إعلامي جزائرى قيد الحبس

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما يكون لأغانينا "شاكوشها" العظيم!!
بسنت حسن
مناورة الشيخ
ماجد حبته
إخوان مصر فى السودان
مؤمن المحمدي
هى دى «بلادى بلادى»
المزيد

الثقافة

«التنسيق الحضارى»: انتهينا من 90% بعملية تطوير ميدان التحرير

مدحت منير بـ«القميص الكاروهات» في آفاق اشتراكية

«عرايس البحر» على مسرح قصر ثقافة الأنفوشى (صور)

الليلة.. حفل لـ«أساتذة العود العربى» في بيت الهراوى