رامي عياش يحتفل اليوم وغدًا بعيد الحب على «النهار»

يحل النجم رامي عياش ضيفًا على الدكتور عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" عبر فضائية "النهار"، وذلك في سهرة فنية خاصة في احتفالية بعيد الحب.ويُذاع الحوار على جزأين في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت وغدًا الأحد على شاشة النهار.ويحكي عياش خلال الحلقة تفاصيل حياته الشخصية والعاطفية وعلاقته بأمه وزوجته وأولاده، ويروي أصعب اللحظات التي عاشها مع الألم والمرض، ويقدم أكثر من مفاجأة غنائية في لقاء مختلف ومثير.