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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الأمن العام ينهي خصومات ثأرية بين 4 عائلات في الصعيد

السبت 15/فبراير/2020 - 12:11 م
خصومات ثأرية
خصومات ثأرية
مريم جبل و عمرو المزيدي
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نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، فى إنهاء خصومات ثأرية بين 4 عائلات بنطاق محافظتى أسيوط وسوهاج بمشاركة 1600 شخص، حقنا للدماء ووأدا لنار الفتنة.

وعقدت جلسة الصلح بين عائلتين بناحية بندر أبنوب في الخصومة الثأرية الناتج عنها مقتل فرد من إحدى العائلتين بالسرادق المقام خلف الإدارة الزراعية ببندر أبنوب بدائرة مركز شرطة أبنوب بحضور مفتشي قطاع الأمن العام وقيادات إدارة البحث الجنائي بأمن أسيوط وأعضاء لجنة المصالحات بالمحافظة ورجال الدين والقيادات الشعبية والتنفيذية، وحوالى600 شخص من أفراد العائلتين والناحية وانصرفوا عقب انتهاء إجراءات جلسة الصلح.

وفى محافظة سوهاج، تم عقد جلسة صلح فى الخصومة الثأرية بين أفراد عائلتين المقيم أفرادهما بناحية الكولا دائرة مركز أخميم والناشئة عن مقتل عامل "من البيت الأول" وعامل آخر "من البيت الثانى".

وتم اتهام موظف وعامل من البيتين بقتلهما بسبب خلافات المصاهرة بسرادق بقطعة أرض فضاء بذات الناحية بدائرة المركز بحضور مفتشى قطاع الأمن العام وقيادات إدارة البحث الجنائى وأعضاء لجنة المصالحات بالمحافظة ورجال الدين والقيادات الشعبية والتنفيذية، وحوالى 1000 شخص من أفراد العائلتين، وانصرفوا عقب انتهاء إجراءات جلسة الصلح.

جاء ذلك فى إطار خطة قطاع الأمن العام الرامية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لإنهاء كافة الخصومات والنزاعات الثأرية صلحا بين أطرافها.

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