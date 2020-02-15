ارتفاع الإصابات المؤكدة بـ كورونا في تايلاند إلى 34 حالة

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في تايلاند إلى 34 حالة، وذلك عقب تسجيل حالة جديدة.ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسئولي الصحة في تايلاند اليوم السبت قولهم: "إن الحالة لسيدة تعمل في المجال الطبي تبلغ من العمر 35 عاما كانت على اتصال وثيق بحالة مصابة بالفيروس".وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين - في وقت سابق اليوم - تسجيل 2461 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، و143 وفاة جديدة، ليصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في شتى أنحاء البلاد حتى نهاية يوم أمس إلى 66576 شخصًا إلى جانب وفاة 1524 شخصًا.يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).