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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عبير صبري تتعاقد على «دهب عيرة»

السبت 15/فبراير/2020 - 12:10 م
عبير صبري
عبير صبري
دعاء عبد المقصود
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تعاقدت الفنانة عبير صبري، على المشاركة أمام النجمة يسرا في بطولة مسلسل "دهب عيرة" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل.

ومن المقرر أن ينطلق تصوير المسلسل غدًا الأحد في الديكور الخاص بالعمل، والعمل من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج مشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب.

ويعقد المخرج سامح عبدالعزيز جلسات عمل مع النجمة يسرا والمؤلف أحمد عادل أمين جمال؛ للوقوف على التفاصيل النهائية للمسلسل بعد تسليم أول 10 حلقات من السيناريو، إضافة إلى الانتهاء من تعاقدات الفنانين المشاركين في البطولة وإنهاء التعاقد معهم قبل انطلاق التصوير.

وانتهى مؤلفا مسلسل "دهب عيرة" للنجمة يسرا من كتابة النصف الأول من حلقات العمل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ويسابق أمين جمال وأحمد عادل الزمن للانتهاء من الحلقات المتبقية من السيناريو لتسليم الحلقات كاملة نهاية الشهر الجاري، خاصة أنه تم الاتفاق على كل الخطوط العريضة للأحداث والشخصيات بعد جلسات العمل التي شهدتها الأسابيع القليلة الماضية.

وتدور أحداث المسلسل حول المشاكل الأسرية والتفكك الأسري الذي يتسبب في هروب أفراد العائلة للخروج من تلك المشاكل عن طريق الإدمان، وتتوالى الأحداث في إطار درامي.

مسلسل "دهب عيرة" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز، وتم التعاقد بشكل رسمي مع الفنانين حلا شيحة، بيومي فؤاد، وجومانا مراد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادي مهنى وجاري التعاقد مع باقي الفنانين.

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