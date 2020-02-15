الأعلى للشئون الإسلامية ينهي استعداداته لـ«الفكر الديني» في رمضان

أنهى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية استعداداته لملتقى الفكر الديني المزمع إقامته خلال شهر رمضان المبارك بإذن الله تعالى، والذي يقام سنويًا بساحة مسجد مولانا الإمام الحسين (رضي الله عنه).كانت وزارة الأوقاف قد عقدت اثنى عشر ألف ملتقى فكري خلال شهر رمضان العام الماضي 1440هـ في المساجد الكبرى والجامعة بجميع محافظات الجمهورية إضافة إلى ملتقى الفكر الديني الذي يقام بساحة مولانا الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة ويحاضر به نخبة من رجال الفكر والثقافة والأدب والسياسة ويتناول قضايا الفكر الديني التي تشغل الساحة الفكرية.