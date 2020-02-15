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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«عرايس البحر» على مسرح قصر ثقافة الأنفوشى (صور)

السبت 15/فبراير/2020 - 11:12 ص
قصر ثقافة الأنفوشى
قصر ثقافة الأنفوشى
آلاء حسن
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فى إطار الموسم المسرحى الجديد؛ تقدم فرقة قصر ثقافة الأنفوشي المسرحية عرض «عرايس البحر» يوميا في السابعة مساء وحتى الأحد المقبل، العرض من إنتاج الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وهو مأخوذ عن نص «بيت برناردا ألبا» للشاعر فيدريكو جارثيا لوركا.

ويتناول العرض فكرة القمع والاستبداد التي تتعرض لها المرأة، ويتم تصوير ذلك من خلال أسرة مكونة من 5 فتيات تسيطر عليهن الأم سيطرة كاملة وتجعلهن كالسجينات تماما.

«عرايس البحر» أداء سامية جمال، فاطمة درويش، منة ماهر، مريم علي، دعاء رجب، ياسمين سليمان، مونيكا فايق - مريم طه، مارينا عاطف، سعاد محمد، دينا عبد الغني، ميرنا محمد، لوچين سامح، فريدة أشرف، ماهينور، دراماتورج وأشعار وسينوجرافيا أسامة الهواري، إضاءة إبراهيم الفرن، فيديو مابنج وفوتوجرافيا مؤمن يوسف، موسيقى وألحان الدكتور محمد حسني، تنفيذ أعمال النحت والديكور محمود درويش، تنفيذ الملابس مريم طه، تنفيذ موسيقي وتدريب أصوات محمد خالد، استعراضات محمد ميزو، مخرج مساعد عمر أشرف، مخرج منفذ إسلام مخيمر، وإخراج محمد الزيني.
قصر ثقافة الأنفوشى
قصر ثقافة الأنفوشى
قصر ثقافة الأنفوشى
قصر ثقافة الأنفوشى
قصر ثقافة الأنفوشى
قصر ثقافة الأنفوشى
قصر ثقافة الأنفوشى
قصر ثقافة الأنفوشى

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