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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإحصاء: 8% معدل البطالة بين المصريين

السبت 15/فبراير/2020 - 11:09 ص
الإحصاء
الإحصاء
أميرة ممدوح
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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل البطالة بلغ 8٪ من إجمالي قوة العمل خلال الربع الرابع من عام 2019، مقابل 7،8٪ فى الربع الثالث من عام 2019 بارتفاع قدره 0،2٪، وبانخفاض قدره 0،9٪ عن الربع المماثل من العام السابق.

ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن تقدير حجم قوة العمل سجل 28،950 مليون فرد مقابل 28،406 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زيادة مقدارها 1،9% وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 12،560 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 16،390 مليون فرد.

فيما سجل عدد المتعطلين 2،329 مليون متعطل (1،120 مليون ذكور، 1،209 مليون إناث) بنسبة 8،0٪ من إجمالى قوة العمل بإرتفاع قدره 117 ألف متعطل عن الربع الثالث من عام 2019 بنسبة 5،3٪، بإنخفاض قدره 162 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 6،5 ٪.

وأوضح جهاز الإحصاء، أن معدل البطالة بين الذكور حقق ثباتًا بلغ 4،7٪ من إجمالي الذكور فى قوة العمل فى كل من الربعين الحالى والسابق مقابل 6،4٪ في الربع المماثل من العام السابق.

كما حقق معدل البطالة بين الإناث ثباتًا أيضا بلغ 22،7٪ من إجمالي الإناث فى قوة العمل فى كل من الربعين الحالى والسابق من عام 2019 مقابل 19،6 ٪ في الربع المماثل من العام السابق.

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