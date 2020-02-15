ارتفاع الذهب جنيهين.. وعيار 21 بـ690

شهدت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم السبت 15 فبراير ارتفاعا بقيمة جنيهين لليوم الثانى، على التوالى لدى محلات الصاغة بالقاهرة والجيزة والإسكندرية، حسبما أكد ناجي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية بالقاهرة.وأكد نجيب في تصريحات لـ "الدستور" أن سعر الذهب عيار 21 سجل نحو 690 جنيها للجرام، بعد ارتفاع ملحوظ لسعر أوقية الذهب عالميا بتداولات أمس الجمعة لتصل إلى 1583 دولار.أسعار الذهب اليوم في مصر:عيار 18: 592 جنيها للجرامعيار 21: 690 جنيها للجرامعيار 24: 788 جنيها للجرامالجنيه الذهب: 5520 جنيهاتأوقية الذهب: 1583 دولاراوارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل عند التسوية بتداولات الجمعة، بنحو 0.5 % أو ما يعادل 7.60 دولار ليصل إلى مستوى 1586.40 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطًا منذ نهاية الشهر الماضي.كما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.5 % مسجلًا 1583.84 دولار للأوقية بنهاية تداولات الجمعة بالبورصات العالمية.