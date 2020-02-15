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السبت 15 فبراير 2020 الموافق 21 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع الذهب جنيهين.. وعيار 21 بـ690

السبت 15/فبراير/2020 - 11:09 ص
الذهب
الذهب
دعاء أبو العزم
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شهدت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم السبت 15 فبراير ارتفاعا بقيمة جنيهين لليوم الثانى، على التوالى لدى محلات الصاغة بالقاهرة والجيزة والإسكندرية، حسبما أكد ناجي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية بالقاهرة.

وأكد نجيب في تصريحات لـ "الدستور" أن سعر الذهب عيار 21 سجل نحو 690 جنيها للجرام، بعد ارتفاع ملحوظ لسعر أوقية الذهب عالميا بتداولات أمس الجمعة لتصل إلى 1583 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 18: 592 جنيها للجرام
عيار 21: 690 جنيها للجرام
عيار 24: 788 جنيها للجرام
الجنيه الذهب: 5520 جنيهات
أوقية الذهب: 1583 دولارا

وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل عند التسوية بتداولات الجمعة، بنحو 0.5 % أو ما يعادل 7.60 دولار ليصل إلى مستوى 1586.40 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطًا منذ نهاية الشهر الماضي.

كما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.5 % مسجلًا 1583.84 دولار للأوقية بنهاية تداولات الجمعة بالبورصات العالمية.

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