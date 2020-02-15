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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بنصف كيلو حشيش.. ضبط أخطر تاجر مخدرات في سوهاج

السبت 15/فبراير/2020 - 11:08 ص
حشيش
حشيش
محمود عبد العال و مصطفي علم الدين
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تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بسوهاج، من إلقاء القبض على أشهر تاجر للمواد المخدرة يقيم بناحية قرية الغريزات دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، وذلك أثناء قيامه بترويج كمية كبيرة من المواد المخدرة بلغت حوالى نصف كيلو من مخدر الحشيش بقصد الإتجار.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء معتز توفيق، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بلاغا من منطقة وسط الصعيد، يفيد بورد معلومات لهم أكدت صحتها التحريات، مفادها قيام عاطل بممارسة أعمال تجارة المخدرات وخاصة مخدر الحشيش متخذا من دائرة مركز المراغة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

بعرض المعلومات على اللواء منتصر عدلى، مساعد المدير لمنطقة الوجه القبلى، قرر سرعة ضبط المتحرى عنه، متلبس بالحرز والحيازة، وتشكيل فريق بحث لتنفيذ عملية الضبط من خلال السير فى خطة بحث محكمة.

تم تشكيل فريق البحث بإشراف العقيد محمد الضبع رئيس منطقة وسط الصعيد، والعقيد أحمد المشنب، رئيس فرع سوهاج وذلك بالإشراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المراغة.

عقب تقنين الإجراءات، واستئذان النيابة العامة تبين من التحريات قيام "عيد. ي.ك" 40 سنة عاطل وشهرته همام، أثناء تواجده بناحية قرية الغريزات دائرة مركز المراغة لترويج كمية من المواد المخدرة وتسليمها لراغبى الكيف.

تم الدفع بمأمورية من ضباط الإدارة مكافحة تجارة المواد المخدرة برئاسة العقيد أحمد حفنى المشنب رئيس فرع المكافحة بمحافظة سوهاج بالاشتراك وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المراغة مدعومين بمجموعات قتاليه من قطاع الأمن المركزي بسوهاج.

أسفرت عن ضبط المتهم وبحوزته نصف كيلو من مخدر الحشيش وتم ضبط مبلغ مالى 6500 جنيه جزء من حصيلة البيع و2 هاتف محمول وسكين وتم إلقاء القبض على المتهم وبحوزته المضبوطات

بمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتفين المحمول للاتصال بعملائه والمبلغ المالي من جزء من حصيلة نشاطه، تم تحرير محضرا بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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