5 مصابين فى حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص اليوم السبت، بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل بالطريق الصحراوى الكيلو 135 تجاه الإسكندرية بدائرة مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.في البداية تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادى النطرون، يفيد بوجود حادث تصادم ومصابين بالطريق الصحراوي.وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين كل من "حسين عمار عودة" 31 سنة اشتباه ما، بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم "أحمد حسنى قرنى إمام" 33 سنة اشتباه كسر بالساق الأيمن وجرح بالساق الأيمن "رجب منصور ضيف الله" 23 سنة جرح قطعى بفروة الرأس كدمات متفرقه بالجسم، "محمد محمود محمد" 33 سنة كدمات وسحجات متفرقه بالجسم "مصطفي عيد حسن" 29 سنة كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وجميعهم مقيمون بمحافظة الجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.