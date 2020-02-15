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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. حفل لـ«أساتذة العود العربى» في بيت الهراوى

السبت 15/فبراير/2020 - 11:03 ص
بيت الهراوى
بيت الهراوى
آلاء حسن
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يقيم بيت العود العربى التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فى الثامنة مساء اليوم السبت، حفلا جديدا من حفلات «أساتذة بيت العود العربى»، وذلك بمقر بيت الهراوى خلف الجامع الأزهر.

يقدم الفنان ماريو سعيد مجموعة من مؤلفاته الموسيقية، إضافة لمجموعة من المقطوعات لكبار المؤلفين منها: ميدان (صولو عود وإيقاع)، يا مسافر وحدك، النور جى، ألف ليلة وليلة، فى يوم وليلة، القصر، راجعين يا هوا، أنا لحبيبى، قصة، أسمر يا أسمرانى، وعودت عينى.

تخرج «ماريو» من بيت العود العربى بتقدير عام جيد جدا، ثم عمل كأستاذ لآلة العود به، له العديد من المؤلفات الموسيقية، أسس بعد ذلك فرقة «صول»، وأقام العديد من الحفلات، بالإضافة لحفلاته كعازف صولو.

ويعد بيت العود العربى أول مدرسة متخصصة فى تعليم العزف على آلة العود، البزق، والماندولين وباقى الوتريات؛ تحت إشراف الفنان العربى الكبير نصير شمة.
الليلة.. حفل لـ«أساتذة العود العربى» في بيت الهراوى
الليلة.. حفل لـ«أساتذة العود العربى» في بيت الهراوى

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