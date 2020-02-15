أسعار الدواجن اليوم.. «البيضاء» بـ32 جنيهًا

شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق المصرية حالة من الاستقرار.وقال عبد العزيز السيد، إن سعر كيلو الفراخ البيضاء تراوح بين 30 - 32 جنيهًا حسب المنطقة، فيما سجل سعر الدواجن البلدي بين 37 إلى 39 جنيهًا، فيما سجل سعر كيلو البانيه "فراخ بيضاء" بين 65 إلى 70 جنيهًا.وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر 42 جنيهًا للمستهلك وكرتونة البيض الأبيض 40 جنيهًا وكرتونة البيض البلدي "مزارع" 45 جنيهًا.