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السبت 15 فبراير 2020 الموافق 21 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

طلب مناقشة عامة بالبرلمان بشأن جرائم قتل «أطفال السفاح»

السبت 15/فبراير/2020 - 11:00 ص
البرلمان
البرلمان
محمد جعفر
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تقدمت فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة بالبرلمان بشأن زيادة حوادث قتل أطفال "السفاح" وانتشار ظاهرة القتل بدافع الشرف.

وقالت البرلمانية، في بيان لها، إنه ازدادت في الآونة الأخيرة جرائم القتل بسبب الشرف، وأيضا قتل الجنين الناتج عن "الحمل السفاح"، دون تدخل من الجهات المعنية في هذا الأمر.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن أهم أسباب ارتكاب مثل تلك الجرائم الشرفية، هو انتشار العنوسة، وتضييق الخناق من قبل الآباء أو أولياء الأمور على الإناث، ما يولد لديهن الحرمان العاطفي، وتدفعهن للبحث عن العاطفة في أى اتجاه مما يجعلهن يقعن فريسة أمام الشباب الذين فرط آباؤهم في تربيتهم، بالإضافة إلى التعامل الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعي، التي تسهل من فرص الوقوع في هذا الأمر.

وأكملت، أن نقص الدين والإيمان والقيم لدى البعض، والذي يؤدي لتكوين شخصية مضطربة غير سوية، وكذلك الانحدار الأخلاقي الذى يدفع الشاب أو الفتاة إلى الدخول في علاقة جنسية ينتج عنها حمل، ومن ثم التخلص من الجنين.

وطالبت فهيم بنشر حملات توعوية في قبل الوزارات المعنية والأوقاف والأزهر في هذا الأمر، بحيث يتم الحث على إيجاد علاقة جيدة مع الأبناء والاستماع إلى مشاكلهم.

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