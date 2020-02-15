استقرار أسعار الخضار.. وارتفاع الفاصوليا الخضراء لـ11 جنيهًا

قال حاتم النجيب، عضو شعبة الخضار والفواكه بالغرف التجارية، إن هناك استقرارا في أسعار الخضار اليوم السبت.وأضاف نجيب أن سعر كيلو الطماطم تراوح بين 2 و5.5 جنيه لأجود الطماطم الموجودة.فيما سجل سعر كيلو البطاطس بين 2 و3 جنيهات، والبصل بين 3 و5 جنيهات، والكوسة بين 3 و6 جنيهات.فيما سجل سعر كيلو الجزر دون عروش بين جنيهين و4 جنيهات، وارتفع سعر الفاصوليا الخضراء ليسجل بين 7 و11 جنيهًا للكيلو، والباذنجان البلدي بين 4 و5 جنيهات، والباذنجان الرومي بين 3 و5 جنيهات، والباذنجان الأبيض بين 5 و8 جنيهات.فيما سجل الفلفل الرومي بين 5 و8 جنيهات، والفلفل الرومي صوب 7 جنيهات، والفلفل الألوان بين 10 و12 جنيهًا والملوخية بين 4 و6 جنيهات.وسجل الخيار الصوب بين 4 و6 جنيهات والخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.وسجل سعر كيلو البسلة بين 8 و10 جنيهاتو وكيلو السبانخ بين 4 و6 جنيهاتو والقلقاس بين 4 و7 جنيهات، والبطاطا الحلوة بين 2.5 و4.5 جنيه، والثوم بين 9 و13 جنيهًا، والفول الأخضر 5 جنيهات، واللفت بين جنيه و1.5 جنيه، والبنجر من 2 إلى 4 جنيهات.