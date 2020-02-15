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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

استقرار أسعار الخضار.. وارتفاع الفاصوليا الخضراء لـ11 جنيهًا

السبت 15/فبراير/2020 - 10:59 ص
خضار
خضار
دعاء أبو العزم
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قال حاتم النجيب، عضو شعبة الخضار والفواكه بالغرف التجارية، إن هناك استقرارا في أسعار الخضار اليوم السبت.

وأضاف نجيب أن سعر كيلو الطماطم تراوح بين 2 و5.5 جنيه لأجود الطماطم الموجودة.

فيما سجل سعر كيلو البطاطس بين 2 و3 جنيهات، والبصل بين 3 و5 جنيهات، والكوسة بين 3 و6 جنيهات.

فيما سجل سعر كيلو الجزر دون عروش بين جنيهين و4 جنيهات، وارتفع سعر الفاصوليا الخضراء ليسجل بين 7 و11 جنيهًا للكيلو، والباذنجان البلدي بين 4 و5 جنيهات، والباذنجان الرومي بين 3 و5 جنيهات، والباذنجان الأبيض بين 5 و8 جنيهات.

فيما سجل الفلفل الرومي بين 5 و8 جنيهات، والفلفل الرومي صوب 7 جنيهات، والفلفل الألوان بين 10 و12 جنيهًا والملوخية بين 4 و6 جنيهات.

وسجل الخيار الصوب بين 4 و6 جنيهات والخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

وسجل سعر كيلو البسلة بين 8 و10 جنيهاتو وكيلو السبانخ بين 4 و6 جنيهاتو والقلقاس بين 4 و7 جنيهات، والبطاطا الحلوة بين 2.5 و4.5 جنيه، والثوم بين 9 و13 جنيهًا، والفول الأخضر 5 جنيهات، واللفت بين جنيه و1.5 جنيه، والبنجر من 2 إلى 4 جنيهات.

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