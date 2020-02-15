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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

مطالبات برلمانية بفتح الباب التعيين للأطباء البيطريين

السبت 15/فبراير/2020 - 10:57 ص
اطباء بيطريين
اطباء بيطريين
عائشة حسن
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تقدم محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الزراعة واستصلح الأراضي السيد قصير، عن ضرورة فتح باب التعيين لأطباء بيطريين لسد العجز في عدد من القطاعات المختلفة المجازر والوحدات البيطرية بجميع المحافظات وهيئة سلامة الغذاء والحجر البيطري.

وأشار زين الدين، في بيان له، إلى أن ما يتم توفيره حاليا من مرتبات للبيطريين يتم صرفه في وزارة الصحة كعلاج للمرضى، وفي المقابل يهدر الثروة الحيوانية.

وأوضح، أن نقص الأطباء البيطريين يمثّل أزمة تهدد الثروات الحيوانية والداجنة والسمكية، وأن عدم تعيين الأطباء البيطريين ظاهرة بدأت منذ عام 1995 وهو الأمر الذي أدى لتراجع أعدادهم بصورة ملحوظة داخل العديد من القطاعات، في الوقت الذي من المفترض فيه أن يتم فرض الرقابة على المنتجات الحيوانية المختلفة والتي يظهر بها الكثير من الفساد بين الوقت والآخر.

وطالب النائب بفتح الباب التعيين أطباء بيطريين جدد، علما أن الأعداد التي يتم تخريجها سنويا ليست كبيرة ولا تتخطى الـ3 آلاف و300 طبيب بيطري، من 19 كلية للطب البيطري.

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