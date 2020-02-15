التذكرة بـ 10 جنيهات.. جولة داخل أول أتوبيس كهربائي في مصر (فيديو)

أجرت فضائية "إكسترا نيوز"، جولة خاصة في رحلة الأوتوبيس الكهربائي الأول في مصر، وذلك ضمن برنامج "المواجهة".وقالت لما جبريل، مقدمة البرنامج إنها بدأت من موقف عبدالمنعم رياض في وسط البلد إلى القاهرة الجديدة وبالتحديد التجمع الخامس، مشددةً على أن الأتوبيس مختلف لأن به كاميرات ومكيف وبه مخارج طوارئ كما أنه مجهز لذوي الاحتياجات الخاصة.وتابعت الإعلامية أن سعر التذكرة 10 جنيهات أي بفارق 2 جنيه عن الرحلة نفسها التي ينفذها خط النقل العام.وحاورت لما جبريل خلال الرحلة المهندس محمد الشحات، المشرف على مشروع إنتاج الأتوبيس الكهربائي، والذي أكد أن هذا الأتوبيس صديق للبيئة ويعمل دون ضوضاء، كما أنه مريح للراكب لأنه لا يشعر باهتزاز الموتور الذي كان يحدث سابقًا في باقي أتوبيسات النقل العام.وقال الشحات إن الأتوبيس مزود بـ6 كاميرات مراقبة لتغطيته من الداخل، حيث به كاميرا من الخلف وأخرى من الأمام للرجوع إليهم وقت حدوث أي مشكلة، وبه إمكانية لمعرفة آخر السرعات الخاصة بسائق الأتوبيس وآخر 15 "فرملة" نفذها السائل.وكشف أن هناك 50 أتوبيسًا تم الحصول عليهم من الصين بهدف التجربة والتقييم وتقديم الملاحظات بشأنه، ولكن حتى الآن وبعد 45 يومًا من التجربة لا يوجد أي ملاحظات أو أعطال حدثت في الأتوبيس.ولفت إلى أن هناك خط إنتاج في المصنع الحربي يتم تنفيذه الآن لإنتاج 2000 أتوبيس لهيئة النقل العام بهدف تغطية محافظة القاهرة، بمعدل 500 أتوبيس سنويًا، مشيرًا إلى أن الأتوبيس به بطاريات ليثيوم وبالتالي لا يوجد صيانة ويقدر بعمر البطارية وهي 7 آلاف شحنة بما يعادل 15 سنة تقريبًا.