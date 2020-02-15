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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بيل جيتس عن وضع كورونا في أفريقيا: «سيكون مأساويا»

السبت 15/فبراير/2020 - 10:56 ص
بيل جيتس
بيل جيتس
وكالات
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حذر رجل الأعمال الأمريكي، بيل جيتس، مؤسس شركة "مايكروسوفت"، من أنه إذا انتشر فيروس كورونا الجديد في إفريقيا، يمكن أن يصبح الوضع مأساويا، أكثر مما عليه في الصين حتى الآن- حيث تم إغلاق مدن بأكملها لاحتواء المرض.

وقال جيتس - أمس الجمعة، في مؤتمر للرابطة الأمريكية للعلوم المتقدمة في سياتل - إنه إذا انتشر المرض في إفريقيا، سيكون الوضع "مأساويا أكثر مما عليه في الصين، ولا أحاول التقليل من شأن ما يحدث في الصين".

وتابع جيتس أن فيروس كورونا أو كوفيد19 الذي أصاب أكثر من 66 ألف شخص وقتل أكثر من 1500 في الصين، يمكن أن يعرض العالم لـ"وضع من المحتمل أن يكون سيئا للغاية، إنه تحد ضخم".

وأضاف جيتس "هناك الكثير الذي لا نعرفه بشأن هذا الوباء الحالي، لكن هناك الكثير الذي نعرف أنه يظهر أن ذلك يمكن أن يكون أمرا مأسويا للغاية - لاسيما عندما ينتشر في مناطق مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا.

وقد أكدت وزارة الصحة المصرية في بيان لها أمس الجمعة، اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس وهى لـ"أجنبي" وفقا لما ذكرته الوزارة، حيث تم عزلها.

وجمعت المؤسسة التي يديرها جيتس وزوجته ليندا أموالا قيمتها حوالي مئة مليون دولار، متاحة لمحاربة الوباء وتطوير لقاح.

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