بعد 100 مليون.. برلماني يحذر من الزيادة السكانية: تهدد الأمن القومي

قال الدكتور المستشار حسن بسيوني، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن إعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عن وصول التعداد السكاني لمصر إلى 100 مليون نسمة، بمتوسط زيادة نحو 4813 يوميا في عام 2019، أمر يتطلب إعادة النظر في الجهود المبذولة تجاه مواجهة تلك الزيادة، لاسيما وأن معدل الزيادة يسجل ارتفاعا كبيرا، بلغ نحو مليون نسمة خلال 6 أشهر و25 يوما.وأضاف بسيونىي، في بيان صحفي، أن تلك الإحصائيات المعلنة مؤخرا، تمثل مؤشرا خطيرا على مخططات التنمية التي تستهدفها البلاد، حيث تلتهم الزيادة السكانية أي آثار للتنمية، وتؤثر سلبا على جهود الدولة المتواصلة في طريق التنمية الشاملة والحماية الاجتماعية للمواطنين، متابعا، كما تحد تلك الزيادة من نتائج وثمار النمو الاقتصادي الذي استطاعت الدولة تحقيقه خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بل تفرض مزيد من الضغوط والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، على المواطنين، لاسيما وأن تلك الزيادة الحالية هي زيادة استهلاكية غير منتجة.وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة مواجهة تلك الأزمة التي تمثل تهديدا للأمن القومي للبلاد، من خلال تفعيل الاستراتيجية القومية للسكان 2015-2030 والتي يشترك في تنفيذها كافة الوزارات والجهات المختصة.كما طالب بسيوني، بضرورة إعداد خطة تتضمن عدة محاور تبدأ بدراسة بيانات الإحصاء بشكل دقيق والتحرك وفقا لها، إذ يتم التركيز على المحافظات التي حققت معدل مرتفع في الزيادة، والعمل على توفير وسائل تنظيم الأسرة الحديثة بالمجان، وتكثيف حملات الدعاية والتوعية ضد أخطار الزيادة السكانية في مختلف وسائل الإعلام، بالإضافة الى عودة برامج التوعية الهادفة، والأفلام القصيرة، والفيديوهات وأفلام الكارتون وإعلانات التوعية، بالإضافة الى تطوير مراكز تنظيم الأسرة ومدها بدماء جديدة تستطيع التفاعل مع المواطنين عبر حملات طرق الأبواب.وطالب عضو لجنة الإصلاح التشريعي، بتفعيل دور بعض مؤسسات الدولة مثل الجامعات والمدارس والمساجد والكنائس في التوعية وتغيير العادات والتقاليد التي تقف وراء زيادة الإنجاب، متابعا، أيضا أرى ضرورة وجود حوافز إيجابية للملتزمين بتنظيم الأسرة للتشجيع على الالتزام، بحيث تكون مزايا الحماية الاجتماعية والتعليم المجاني وغيرها من الحوافز مقصورا علي الملتزمين بتحديد النسل، بما يصب في صالح الجميع.وأشار، إلى ضرورة أن تتضمن خطة المواجهة، الاستفادة من الموارد البشرية الحالية، والتعامل مع الزيادة على أنها ثروة بشرية يتم استخدامها كتروس في عجلة التنمية بالبلاد من خلال التعليم والتدريب والتأهيل المستمر حتى تكون قوة دافعة للدولة والنهوض بها في مختلف المجالات، وليست عبئا على كاهلها، مؤكدا ضرورة الاستغلال الأمثل لتلك الثروة البشرية حاليا باعتبارها أمرا واقعا، وفى ذات الوقت يتم الحد من الزيادة المستقبلية، لتستطيع البلاد من استكمال خطواتها نحو التنمية.واختتم بسيوني تصريحه، بالتأكيد على أهمية الاستثمار في البشر من خلال العمل على تطوير التعليم والتدريب المستمر للقوى البشرية، وفقا لاحتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج.