التأمين على العاملين بالمنشآت غير المرخصة في بورسعيد

قال السيد السنجابي، مدير عام مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، إنه يجرى دراسة المشاكل والمعوقات الخاصة بالقطاع غير المنظم وتقنين أوضاع العاملين به من خلال دراسة مسحية بكافة أحياء المحافظة للوقوف على عدد المنشآت غير المرخصة، والعمال الذين يعملون بها، وإشراكهم في التأمين النمطي، حفاظا عليهم حسب نوع النشاط القائم.وأضاف "السنجابي"، في تصريحات صحفية، أن الدراسة تمتد أيضا إلى توجيه أصحاب تلك المنشآت غير المرخصة إلى الجهات الخاصة بالتراخيص لعمل التراخيص اللازمة لدخول تلك المنشآت القطاع المنظم، باعتبارها منشأت الاقتصاد القومي المصري، ويجب الحفاظ عليها من أجل بناء اقتصاد وطني قوي.في شأن مختلف، أكد مدير القوى العاملة، أنه اجتمع مع الدكتور البسيوني جاد، أستاذ علم الاجتماع ورئيس قسم بكلية الآداب جامعة الزقازيق، وعضو لجنة اختيار القيادات بالجامعة، لبحث أهم الملفات المرتبطة بدراسة سوق العمل وضرورة ربط التدريب بالتشغيل لتخريج كوادر بشرية قادرة على الالتحاق بالعمل في الفرص المتاحة بسوق العمل.ولفت إلى أن الاجتماع تطرق لدراسة سوق العمل واحتياجاته من العمالة الفنية المدربة، ووضعها في إطار علمي وكيفية الاستفادة من الأبحاث العلمية المختلفة علي مختلف الجامعات المصرية التي تناولت بحث ودراسة سوق العمل من أجل القضاء على البطالة، وربط التدريب التحويلي باحتياجات سوق العمل.