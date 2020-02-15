منة فضالي تحتفل بعيد ميلاد والدتها: «أغلى حاجة ليا»

احتفلت الفنانة منة فضالي بعيد ميلاد والدتها الذي يحل اليوم السبت، وأعربت عن حبها الشديد لها من خلال صورة شاركتها برفقتها.ونشرت منة فضالي الصورة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وعلقت قائلة: "أنا معنديش أغلى من أمي في حياتي حتى لو بجننها ساعات أو بعاند معاها لأني بطبعي عنيدة جدًا بس الست دي تعبت جدًا معايا من يوم ولادتي لحد دلوقتي في حاجات كتير جدًا مهما أعملها مش كفاية عليها حاجة أبدا".وأضافت: "النهاردة عيد ميلادك كل سنة وأنتي جنبي وسندي وحبي وصاحبتي اللي مليش غيرها وربنا يديكي الصحة ويشفيكي يا رب وميحرمنيش من ضحكتك أبدا عقبال ١٠٠٠ سنه يا أمي بحبك".