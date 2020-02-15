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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

جامعة مصر للعلوم تحتفل بحصول «صيدلة» على ضمان «الجودة والاعتماد»

السبت 15/فبراير/2020 - 10:48 ص
محمد محسن إسماعيل
محمد محسن إسماعيل والدكتور محمد العزازى
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تقيم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حفلاً تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء وذلك بمناسبة حصول كلية الصيدلة بالجامعة على ضمان هيئة الجودة والاعتماد.

وقال الدكتور محمد العزازى رئيس الجامعة، إن رسالة كلية الصيدلة بالجامعة تتمثل في تخريج الصيادلة وفقًا للمعايير المرجعية الأكاديمية الوطنية «NARS»، والذي يلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي كما يليى أيضاً متطلبات تصنيع الأدوية المتقدمة.

وأشار الدكتور محمد محسن إسماعيل عميد كلية الصيدلة إلى أن الحفل سيقام 3 مارس، مؤكداً أن كلية الصيدلة تحرص على توفير بيئات متميزة تستهدف فى المقام الأول تحقيق تعليم قوي ومهني يؤدي إلى منح شهادات في الصيدلة والعلوم الصيدلانية المتميزة والمتقدمة، حيث أن برنامج كلية الصيدلة التعليمي يعمل على إعداد صيدلي ناجح يستطيع أن يكون عضواً في فريق إدارة الرعاية الصحية وبالتالى يتم دمج الخريج داخل سوق العمل ليستطيع أن يكون مسؤولاً عن اختيار الدواء المناسب.

وأضاف أن رؤية كلية العلوم الصيدلانية وتصنيع الأدوية تتمثل في أن تصبح كلية متميزة ومعتمدة أكاديمياً في العلوم الصيدلية محليًا وإقليميًا ودوليًا.

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