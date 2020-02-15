محافظ القاهرة يفتتح مؤتمر «حماية ذوي الإعاقة»

يفتتح، بعد قليل، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، المؤتمر العلمي الثالث الذي تنظمه محافظة القاهرة بالتعاون مع أكاديمية التدريب والتنمية ومركز زايد الطبي للتأهيل تحت عنوان "حماية ذوى الإعاقة.. واقع مزاولة المهنة".وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن الدولة لا تدخر جهدًا في سبيل دعم ذوى الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من مواجهة التحديات والتغلب عليها، وتوفير أفضل سبل العناية بهم، سواء من حيث العمل على تنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم ورعايتها أوتوفير الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم، تأكيدًا للمشاركة المجتمعية الفعالة، وتطبيقًا لمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز.وأضاف محافظ القاهرة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا ما يؤكد على أن المجتمع الذي يقدر قيمة أبنائه وبناته من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولاسيما المتفوقين والأبطال منهم، فيرفع من شأنهم، ويثمن إنجازاتهم، ويعمل على تمكينهم ودمجهم في شتى مجالات الحياة، لهو المجتمع الأقرب لتحقيق آماله، وبلوغ ما يصبو إليه من نهضة شاملة في جميع المجالات.وأوضح محافظ القاهرة أن المحافظة حريصة على عقد هذا المؤتمر العلمى سنويًا بشراكة مختلفة كل عام لتبادل الخبرات التدريبية فى مجال تأهيل ذوى الأعاقة مثمنًا التعاون الدائم مع مركز زايد الطبى للتأهيل بالقوات الجوية الذى يقدم كل الدعم فى مجال تأهيل ذوى الإعاقة، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت اجراءات عدة لتمكين ذوى الاعاقة كان أبرزها تصديق الرئيس السيسي على القانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة الذى يختص بالمساهمة في وضع إستراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوى الإعاقة في مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحل المشكلات التي تواجههم، وكذلك التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، كما كفل لهم دستور 2014 حقوقا غير مسبوقة وجاء تمثيلهم في البرلمان تمثيلًا مشرفًا يتيح لهم ممارسة جزء من حقوقهم، بالإضافة إلى إعلان عام 2018 عامًا لذوي الإعاقة، والذي شهد إقرار قانون خاص بهم، وذلك جنبًا إلى جنب مع توجيه مجهودات مؤسسات الدولة المختلفة من أجل العمل على إدماجهم في استراتيجياتها للتنمية وتوفير الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة والرعاية الكافية والفرص المتكافئة بما يمكنهم من المشاركة بفاعلية جنبًا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع.وأضاف المحافظ، أنه في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 التي تتضمن أهدافها الحق في التعليم نجد الاهتمام بدمج التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة في الفصول النظامية بالمدارس وصدور القرارات المنظمة لذلك من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. كما يتم قبول الطلاب ذوي الإعاقة السمعية في الجامعات المصرية، كما تم لأول مرة تخصيص "معاش كرامة" يتقاضاه الشخص ذو الإعاقة ضمن برامج الحماية المجتمعية.