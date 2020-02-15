بشرى سارة.. «التموين» تمد الأوكازيون الشتوي حتى عيد الأم

قال أحمد أبوالفضل، مدير الإدارة العامة للرقابة التجارية بالتموين، إنه تقرر مد فترة الأوكازيون الشتوي حتى عيد الأم، وذلك استجابة لمطالب التجار، والمستهلكين.وأضاف أبوالفضل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد" المُذاع على فضائية "ten"، أن هناك إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين على الشراء خلال فترة الأوكازيون، لافتًا إلى أن هناك حملات تفتيش كبيرة على المحال التجارية للتأكد من الالتزام بشروط الأوكازيون، وحتى يشعر المواطن بالأمان.وأضاف مدير الإدارة العامة للرقابة التجارية بالتموين، أن أي تاجر أعلن مشاركته في الأوكازيون ولا يلتزم بالتعليمات يتم تحرير محضر له، ويعرض على وكيل النائب العام، ويعاقب بالحبس أو الغرامة.