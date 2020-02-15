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السبت 15 فبراير 2020 الموافق 21 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الشبورة» تغلق 3 طرق صحراوية

السبت 15/فبراير/2020 - 09:44 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسام التمساح
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أغلقت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، 3 طرق رئيسية، صباح اليوم السبت، الموافق 15 فبراير 2020؛ وذلك بعد أن تلاحظ وجود شبورة كثيفة وانخفاض معدل الرؤية على تلك الطرق.

والطرق التى تم إغلاقها هي: "القاهرة - الإسكندرية الصحراوي"، من بوابات رسوم القاهرة حتى بوابات رسوم الإسكندرية؛ طريق "وادي النطرون- العلمين"، والطريق الصحراوي الشرقي "الجيش".

وحفاظا على سلامة المواطنين، أهابت إدارة المرور السائقين باتباع إرشادات السلامة، والتأكيد على غلق الطرق المشار إليها في الاتجاهين، وذلك لحين زوال الشبورة.

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