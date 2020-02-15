«الشبورة» تغلق 3 طرق صحراوية
السبت 15/فبراير/2020 - 09:44 ص
حسام التمساحطباعة
أغلقت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، 3 طرق رئيسية، صباح اليوم السبت، الموافق 15 فبراير 2020؛ وذلك بعد أن تلاحظ وجود شبورة كثيفة وانخفاض معدل الرؤية على تلك الطرق.
والطرق التى تم إغلاقها هي: "القاهرة - الإسكندرية الصحراوي"، من بوابات رسوم القاهرة حتى بوابات رسوم الإسكندرية؛ طريق "وادي النطرون- العلمين"، والطريق الصحراوي الشرقي "الجيش".
وحفاظا على سلامة المواطنين، أهابت إدارة المرور السائقين باتباع إرشادات السلامة، والتأكيد على غلق الطرق المشار إليها في الاتجاهين، وذلك لحين زوال الشبورة.
والطرق التى تم إغلاقها هي: "القاهرة - الإسكندرية الصحراوي"، من بوابات رسوم القاهرة حتى بوابات رسوم الإسكندرية؛ طريق "وادي النطرون- العلمين"، والطريق الصحراوي الشرقي "الجيش".
وحفاظا على سلامة المواطنين، أهابت إدارة المرور السائقين باتباع إرشادات السلامة، والتأكيد على غلق الطرق المشار إليها في الاتجاهين، وذلك لحين زوال الشبورة.