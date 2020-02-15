«الشبورة» تغلق 3 طرق صحراوية

أغلقت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، 3 طرق رئيسية، صباح اليوم السبت، الموافق 15 فبراير 2020؛ وذلك بعد أن تلاحظ وجود شبورة كثيفة وانخفاض معدل الرؤية على تلك الطرق.والطرق التى تم إغلاقها هي: "القاهرة - الإسكندرية الصحراوي"، من بوابات رسوم القاهرة حتى بوابات رسوم الإسكندرية؛ طريق "وادي النطرون- العلمين"، والطريق الصحراوي الشرقي "الجيش".وحفاظا على سلامة المواطنين، أهابت إدارة المرور السائقين باتباع إرشادات السلامة، والتأكيد على غلق الطرق المشار إليها في الاتجاهين، وذلك لحين زوال الشبورة.