«ضحية التذكرة» و«فصل موظفي الإخوان» أبرز محاكمات اليوم

الحكم على شقيق بطرس غالي بتهمة تهريب الآثار

الحكم في طعن رئيس نادي الزمالك علي قرار وقف برنامج الزمالك اليوم

دعوى فصل موظفي الإخوان من الجهاز الإداري للدولة

نظر دعوى فصل طائفة الأنجليكان عن الأسقفية

محاكمة المتهم في قضية «ضحية التذكرة»

نظر دعوى تطالب تركيا برد أموال «الجزية» لمصر

تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم السبت، العديد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام، ومن أبرزها الحكم على شقيق بطرس غالي بتهمة تهريب الآثار، وقضية «ضحية التذكرة».تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقي، حكمها على شقيق بطرس غالي وآخرين، بتهمة تهريب الآثار إلى أوروبا.وكانت النيابة العامة، قد أحالت شقيق وزير المالية الأسبق، بطرس غالي وآخرين، إلى محكمة الجنايات، مع سرعة ضبط وإحضار "لاديسلاف أوتكر سكاكال" القنصل الفخرى السابق لدولة إيطاليا بالأقصر الهارب، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء، وقوائم ترقب الوصول لاتهامهما بقضية تهريب الآثار المصرية لأوروبا.وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية لأوروبا، وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا، تم خلالها إجراء كافة التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة كافة أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.تصدر المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، السبت، الحكم في طعن رئيس نادي الزمالك لوقف الحكم المتضمن تأييد قرار المجلس الأعلى للإعلام بوقف برنامج الزمالك اليوم والمذاع على قناة المحور الفضائية.كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، قضت برفض الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك، وأيدت القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بوقف بث برنامج "الزمالك اليوم" والمذاع على قناة المحور الفضائية.كما تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، لإلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان من جميع المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة.تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم، الدعوى المقامة من فوزي شحاتة ويسوع صليب، والتي طالبا فيها بفصل طائفة الأنجليكان عن الطائفة الأسقفية واعتبارها طائفة مستقلة ذات سيادة.واختصمت الدعوى التي حملت 20522 لسنة 74ق، المطران منير حنا أنيس مطران الكنيسة الأسقفية.وتعرف الأنجليكية بأنها تقليد داخل المسيحية، يضم كنيسة إنجلترا والكنائس التي ترتبط بها تاريخيًا، أو تحمل معتقدات ذات صلة وثيقة بها، مثل كنيسة كندا الأنجليكانية والكنيسة الأسقفية البروستانتية في أمريكا وكنيسة اسكتلندا الأسقفية، ويعود تاريخها إلى القرون الوسطى، وتكتب باللاتينية ecclesia Anglicana وتعني: الكنيسة الإنجليزية.كما تنظر محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد علي سكيكر، اليوم، محاكمة رئيس قطار «الإسكندرية – أسوان» فى القضية المعروفة بـ«ضحية التذكرة»، ومن المقرر لهذه الجلسة سماع شهود الاثبات وطلبات الدفاع.أحال النائب العام الكمسرى المتهم فى واقعة مصرع شاب قفز من القطار وإصابة أخر، لعدم سدادهم قيمة التذكرة، لمحكمة الجنايات لنظر القضية.تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، الدعوى التي تطالب الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات التقاضي الدولي ضد تركيا، لمطالبتها برد الأموال التي تحصلت عليها دون وجه حق تحت مسمى الجزية، التي كانت تسددها مصر للدولة العثمانية إبان الاحتلال العثماني لمصر، والتي استمرت الدولة المصرية تدفعها لتركيا حتى بعد انتهاء الخلافة العثمانية ووقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني.ذكرت الدعوى أن مصر ظلت تدفع الجزية 40 عاما دون وجه حق، واكتشف هذا الخطأ في ستينيات القرن الماضي، وسبق وطالبت الخارجية المصرية تركيا برد تلك الأموال، لكن المطالبة توقفت دون سبب معروف.