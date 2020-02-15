رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 15 فبراير 2020 الموافق 21 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«ضحية التذكرة» و«فصل موظفي الإخوان» أبرز محاكمات اليوم

السبت 15/فبراير/2020 - 09:03 ص
محكمة
محكمة
حسام التمساح
طباعة
تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم السبت، العديد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام، ومن أبرزها الحكم على شقيق بطرس غالي بتهمة تهريب الآثار، وقضية «ضحية التذكرة».


الحكم على شقيق بطرس غالي بتهمة تهريب الآثار

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقي، حكمها على شقيق بطرس غالي وآخرين، بتهمة تهريب الآثار إلى أوروبا.
وكانت النيابة العامة، قد أحالت شقيق وزير المالية الأسبق، بطرس غالي وآخرين، إلى محكمة الجنايات، مع سرعة ضبط وإحضار "لاديسلاف أوتكر سكاكال" القنصل الفخرى السابق لدولة إيطاليا بالأقصر الهارب، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء، وقوائم ترقب الوصول لاتهامهما بقضية تهريب الآثار المصرية لأوروبا.
وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية لأوروبا، وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا، تم خلالها إجراء كافة التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة كافة أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.


الحكم في طعن رئيس نادي الزمالك علي قرار وقف برنامج الزمالك اليوم

تصدر المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، السبت، الحكم في طعن رئيس نادي الزمالك لوقف الحكم المتضمن تأييد قرار المجلس الأعلى للإعلام بوقف برنامج الزمالك اليوم والمذاع على قناة المحور الفضائية.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، قضت برفض الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك، وأيدت القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بوقف بث برنامج "الزمالك اليوم" والمذاع على قناة المحور الفضائية.


دعوى فصل موظفي الإخوان من الجهاز الإداري للدولة

كما تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، لإلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان من جميع المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة.


نظر دعوى فصل طائفة الأنجليكان عن الأسقفية

تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم، الدعوى المقامة من فوزي شحاتة ويسوع صليب، والتي طالبا فيها بفصل طائفة الأنجليكان عن الطائفة الأسقفية واعتبارها طائفة مستقلة ذات سيادة.
واختصمت الدعوى التي حملت 20522 لسنة 74ق، المطران منير حنا أنيس مطران الكنيسة الأسقفية.
وتعرف الأنجليكية بأنها تقليد داخل المسيحية، يضم كنيسة إنجلترا والكنائس التي ترتبط بها تاريخيًا، أو تحمل معتقدات ذات صلة وثيقة بها، مثل كنيسة كندا الأنجليكانية والكنيسة الأسقفية البروستانتية في أمريكا وكنيسة اسكتلندا الأسقفية، ويعود تاريخها إلى القرون الوسطى، وتكتب باللاتينية ecclesia Anglicana وتعني: الكنيسة الإنجليزية.


محاكمة المتهم في قضية «ضحية التذكرة»

كما تنظر محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد علي سكيكر، اليوم، محاكمة رئيس قطار «الإسكندرية – أسوان» فى القضية المعروفة بـ«ضحية التذكرة»، ومن المقرر لهذه الجلسة سماع شهود الاثبات وطلبات الدفاع.
أحال النائب العام الكمسرى المتهم فى واقعة مصرع شاب قفز من القطار وإصابة أخر، لعدم سدادهم قيمة التذكرة، لمحكمة الجنايات لنظر القضية.


نظر دعوى تطالب تركيا برد أموال «الجزية» لمصر

تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، الدعوى التي تطالب الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات التقاضي الدولي ضد تركيا، لمطالبتها برد الأموال التي تحصلت عليها دون وجه حق تحت مسمى الجزية، التي كانت تسددها مصر للدولة العثمانية إبان الاحتلال العثماني لمصر، والتي استمرت الدولة المصرية تدفعها لتركيا حتى بعد انتهاء الخلافة العثمانية ووقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني.
ذكرت الدعوى أن مصر ظلت تدفع الجزية 40 عاما دون وجه حق، واكتشف هذا الخطأ في ستينيات القرن الماضي، وسبق وطالبت الخارجية المصرية تركيا برد تلك الأموال، لكن المطالبة توقفت دون سبب معروف.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

«ياما في الشارع مهمين».. كشكول مشرد يفضح سرا أخفته السنين (1)

منذ حوالي 14 ساعة

بث مباشر.. حفل عيد الحب من استاد القاهرة

منذ حوالي 13 ساعة

سر السفاح الغامض.. فشل في قتل أحمد زكي ويسرا فذبح فنانة شهيرة

منذ حوالي 20 ساعة

«بقعة دم على شبشب» تكشف جريمة ذبح شاب لخاله

الصور

image description

بهاء سلطان يتألق فى أقوى حفلات عيد الحب باستاد القاهرة

image description

مباراة فوز الأهلى على المصرى بالثلاثة

image description

جولة لسفير دولة نيبال داخل متحف النيل بأسوان (صور)

image description

كوبرى قصر النيل متلقى الأحبة فى «الفلانتين» (صور)

image description

مهرجان أسوان يكرم ناهد شوقي وليلى السايس ورحمة منتصر (صور)

الأكثر قراءة

أجنبي وتم عزله.. «الصحة» تعلن اكتشاف أول حامل لكورونا في مصر

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

مرتضى منصور: لن أخوض قمة الدورى أمام الأهلى

جمال الشريف يحسم الجدل بشأن هدف الترجي الملغى أمام الزمالك

إنفوجراف

image description

9 معلومات عن منظومة كاميرات المراقبة الجديدة داخل مترو الأنفاق

image description

معلومات عن دعوى إثبات موت المفقود (إنفوجراف)

image description

للوافدين.. كيف تستخرج وتجدد إقامتك داخل مصر؟ (إنفوجراف)

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

أيام زمان

لسبب غريب.. صباح كانت ترفض إقامة حفلات خارج الوطن العربى

«خايف على عمري».. فنان زملكاوى كبير لكنه حضر مباراة واحدة للزمالك فى حياته.. وندم

سر السفاح الغامض.. فشل في قتل أحمد زكي ويسرا فذبح فنانة شهيرة

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

نجم الساعة

لسبب غريب.. صباح كانت ترفض إقامة حفلات خارج الوطن العربى

الصحة

دراسة: مسكنات الألم قد تسبب العقم

روتين يومى يحميك من الإصابة بالاكتئاب

تطور جديد فى آلية الكشف عن السرطان بقطرة دم واحدة

الكاكاو يحسن المشي عند كبار السن

منوعات

أحدث دبابة روسية تدخل الخدمة فى 2020

فساد مالى يضع إعلامي جزائرى قيد الحبس

مدريد تعتزم التخلص من الببغاوات منعا للضوضاء

اليوم.. «عيد الحب» يطل على العالم ناثرًا المشاعر الإيجابية

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما يكون لأغانينا "شاكوشها" العظيم!!
بسنت حسن
مناورة الشيخ
ماجد حبته
إخوان مصر فى السودان
مؤمن المحمدي
هى دى «بلادى بلادى»
المزيد

الثقافة

«رسالة إلى ماتيلدا» سرد إنساني لفترة متميزة في تاريخ إيطاليا

عرض فيلم The Innocents بمركز جيزويت بالإسكندرية

ندوة «الدبلوماسية المصرية والوعى الثقافى» بمكتبة القاهرة الكبرى

«عصفور»: الزوايا الأهلية مجسات سرية لجماعات الإرهاب