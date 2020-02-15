التصريح بدفن طفل لقي مصرعه سقط من مصعد بالخصوص

أمرت النيابة العامة بالخصوص بمحافظة القليوبية، بدفن جثمان طفل لقي مصرعه إثر سقوطه من عقار بمحل سكنه.تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغا من شرطة النجدة يفيد سقوط طفل من علو ووفاته بالعقار محل سكنه.انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين أنه حال استقلال عاملة بمصنع غزل 24 عاما وبصحبتها نجلها 3 سنوات في المصعد الخاص بالعقار سكنهما غافلها نجلها المذكور وقام بالاطلال برأسه من الجزء الواصل بين الطابقين الرابع والخامس مما أدى لاصطدام رأسه بالجزء الخرسانى بالطابق الخامس نتج عنه سقوطه ببئر المصعد وحدوث إصابته بكسر بالجمجمة وكسور متفرقة بالجسم ووفاته متأثرا بإصابته.وبسؤال والدة الطفل المتوفي أيدت مضمون ما أسفر عنه الفحص ولم تتهم أو تشتبه في أحد بالتسبب في ذلك، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي صرحت بدفن الجثمان.