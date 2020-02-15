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السبت 15 فبراير 2020 الموافق 21 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل مشروع الموقف الإقليمي بـ 6 أكتوبر (صور)

السبت 15/فبراير/2020 - 08:51 ص
مشروع الموقف الإقليمي
مشروع الموقف الإقليمي
علا العلاف
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تفقد المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، ومسئولو جهاز المدينة، موقع مشروع الموقف الإقليمي الجاري تنفيذه على مساحة (62000م²) بالمدينة والذي يقع في الفاصل السكني الصناعي أمام بوابة المطورين.

وأكد رئيس الجهاز أن المشروع يشمل مبنى تجارى بمسطح (600م²) مكون من طابقين، وصالة انتظار، ومبنى إداري، ومبنى ورش، وكافيتريات لخدمة الركاب، ومظلات للأفراد، ومظلات للأتوبيسات خرسانية ومعدنية، ومسجد، وغرف أمن، وغرف كهرباء.

وأضاف أن المشروع صُمم على أحدث مستوى بنظام البوابات الإلكترونية بسعة استيعابية حوالي 27 أتوبيس على مساحة (2600م²) و114 ميني باص داخلي على مساحة (2870م²)، و280 مينى باص للربط بين المدينة والمحافظات المختلفة، و35 مكان انتظار للسيارات الملاكي وسيتم نقل جميع مواقف المحافظات وغيرها إلى الموقف الإقليمي.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى ربط أحياء المدينة مع بعضها بالداخل، وربط المدينة بجميع محافظات الوجهين القبلي والبحري، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار تحسين الخدمات المقدمة من جهاز المدينة لقاطنيها والمترددين عليها.
مشروع الموقف الإقليمي
مشروع الموقف الإقليمي
مشروع الموقف الإقليمي
مشروع الموقف الإقليمي
مشروع الموقف الإقليمي
مشروع الموقف الإقليمي
مشروع الموقف الإقليمي
مشروع الموقف الإقليمي
مشروع الموقف الإقليمي
مشروع الموقف الإقليمي

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