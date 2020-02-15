مجلس العلماء الإندونيسي يحظر الاحتفال بعيد الحب: غير قانوني

دعا رجال دين مسلمون ومسؤولون حكوميون في عدة مناطق في إندونيسيا، الشباب، إلى عدم الاحتفال بيوم عيد الحب حيث يتناقض مع التعليم الإسلامي، وفقا لما نقله موقع catholic-sf الاندونيسي.ففي منطقة آتشيه، وهي المنطقة التي تطبق الشريعة، قال راملي إم إس، الوصي الديني على المنطقة: "أولئك الذين يحتفلون بيوم عيد الحب ينتهكون الشريعة الإسلامية المطبقة في آتشيه.كما تم حظر بيع البضائع المتعلقة بالحب في المنطقة.فيما سعى مجلس العلماء الإندونيسي في جاوة الغربية ورئيس بلدية باندونغ إلى حظر احتفالات عيد الحب في جميع المدارس، وفي توبان، شرق جاوة، حظرت حكومة المقاطعة على الطلاب الاحتفال بيوم عيد الحب في 14 فبراير.وقال نور حميد، رئيس الشؤون التعليمية في توبان للسلطة المحلية: "نود منع الطلاب من القيام بأشياء سلبية".فيما أعلن مجلس العلماء الإندونيسيين في تاراكان، شمال كاليمانتان، يوم عيد الحب "غير قانوني".ومع ذلك، فإن الكثير من الناس لا يرون هذا التكلف في احتفالات عيد الحب، حيث قال واهيو جوليانتو، 52 عامًا، وهو مسلم من جاكرتا، إنه إذا احتفل الشباب بعيد الحب بطريقة إيجابية، فيجب على الجميع دعمهم، وأشار إلى أن احتفالات عيد الحب تأتي في سياق الحب والمودة والوحدة والأخوة، وتبادل الفرح.