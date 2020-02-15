رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 15 فبراير 2020 الموافق 21 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«رسالة إلى ماتيلدا» سرد إنساني لفترة متميزة في تاريخ إيطاليا

السبت 15/فبراير/2020 - 07:21 ص
رسالة إلى ماتيلدا
رسالة إلى ماتيلدا
نضال ممدوح
طباعة
أصدر دار نشر «مدارك» الترجمة العربية لكتاب «والآن حدثيني عن نفسك.. رسالة إلي ماتيلدا» من تأليف أندريا كاميلليري٬ ونقلتها للعربية المترجمة أماني فوزي حبشي.

تشير «حبشي» إلى أن الكتاب هو رسالة طويلة يكتبها الجد «كاميلليري»، أستاذ الإخراج المسرحي ومؤلف سلسلة الروايات البوليسية الأشهر عن «ألبانو»، التي ترجمت إلى لغات عديدة، وعرضت على الشاشة الفضية لسنوات، فهو يكتب الرسالة لماتيلدا، ابنة حفيدته، لأنه أراد أن يخبرها عن نفسه بكلماته وأن يترك لها جزء من ذاكرته مكتوبًا.

وبذلك ترك كاميلليري لماتيلدا وللقراء سردًا شخصيًا إنسانيًا لفترة تاريخية متميزة في تاريخ إيطاليا وأوروبا كلها، من وجهة نظر شخصية إنسانية، يحكي فيها عن فترة أزمة إيطاليا مع الفاشية بعيني طفل ثم شاب، طفل تأثر وآمن بها في البداية ثم شاب قارئ استطاع أن يعيد تقييم مفاهيم وأفكار تربى عليها، فسيرة كاميلليري لا تحكي لنا قصته فقط بل تطلعنا على تأثير القراءة والمعرفة وأهميتها في تغيير الأذهان، بل هي سيرة إنسان لم يتوقف قط حتى في شيخوخته عن أن يدرك أنه شخص «قيد التطوير» وأننا نتغير ونتطور كل يوم.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعات

وزيرة الصحة: «كورونا» مثل الإنفلونزا يحتاج الراحة في البيت

منذ يوم

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

منذ حوالي 9 ساعات

مرتضى منصور: لن أخوض قمة الدورى أمام الأهلى

منذ حوالي 10 ساعة

وزير الخارجية يكشف عن آخر تطورات مفاوضات سد النهضة (فيديو)

الصور

image description

بهاء سلطان يتألق فى أقوى حفلات عيد الحب باستاد القاهرة

image description

مباراة فوز الأهلى على المصرى بالثلاثة

image description

جولة لسفير دولة نيبال داخل متحف النيل بأسوان (صور)

image description

كوبرى قصر النيل متلقى الأحبة فى «الفلانتين» (صور)

image description

مهرجان أسوان يكرم ناهد شوقي وليلى السايس ورحمة منتصر (صور)

الأكثر قراءة

أجنبي وتم عزله.. «الصحة» تعلن اكتشاف أول حامل لكورونا في مصر

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

مرتضى منصور: لن أخوض قمة الدورى أمام الأهلى

جمال الشريف يحسم الجدل بشأن هدف الترجي الملغى أمام الزمالك

إنفوجراف

image description

9 معلومات عن منظومة كاميرات المراقبة الجديدة داخل مترو الأنفاق

image description

معلومات عن دعوى إثبات موت المفقود (إنفوجراف)

image description

للوافدين.. كيف تستخرج وتجدد إقامتك داخل مصر؟ (إنفوجراف)

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

أيام زمان

لسبب غريب.. صباح كانت ترفض إقامة حفلات خارج الوطن العربى

«خايف على عمري».. فنان زملكاوى كبير لكنه حضر مباراة واحدة للزمالك فى حياته.. وندم

سر السفاح الغامض.. فشل في قتل أحمد زكي ويسرا فذبح فنانة شهيرة

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

نجم الساعة

لسبب غريب.. صباح كانت ترفض إقامة حفلات خارج الوطن العربى

الصحة

دراسة: مسكنات الألم قد تسبب العقم

روتين يومى يحميك من الإصابة بالاكتئاب

تطور جديد فى آلية الكشف عن السرطان بقطرة دم واحدة

الكاكاو يحسن المشي عند كبار السن

منوعات

أحدث دبابة روسية تدخل الخدمة فى 2020

فساد مالى يضع إعلامي جزائرى قيد الحبس

مدريد تعتزم التخلص من الببغاوات منعا للضوضاء

اليوم.. «عيد الحب» يطل على العالم ناثرًا المشاعر الإيجابية

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما يكون لأغانينا "شاكوشها" العظيم!!
بسنت حسن
مناورة الشيخ
ماجد حبته
إخوان مصر فى السودان
مؤمن المحمدي
هى دى «بلادى بلادى»
المزيد

الثقافة

«رسالة إلى ماتيلدا» سرد إنساني لفترة متميزة في تاريخ إيطاليا

عرض فيلم The Innocents بمركز جيزويت بالإسكندرية

ندوة «الدبلوماسية المصرية والوعى الثقافى» بمكتبة القاهرة الكبرى

«عصفور»: الزوايا الأهلية مجسات سرية لجماعات الإرهاب