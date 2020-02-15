عرض فيلم The Innocents بمركز جيزويت بالإسكندرية

يعرض بنادي سينما الجيزويت بالإسكندرية٬ في السادسة مساء اليوم السبت٬ فيلم The Innocents من إخراج جاك كلايتون٬ سيناريو وليام أرشيبالد - ترومان كابوت٬ عن قصة هنري جيمس، من إنتاج عام 1961، وتبلغ مدة عرضه 100 دقيقة٬ ناطق بالإنجليزية٬ ويعرض مصحوبًا بترجمة للعربية.في بريطانيا أثناء العصر الفيكتوري، يستأجر أحد الأعمام المسئول عن تربية ابن وابنة أخيه اليتيمين، السيدة «جيدين» لتقوم بتربية الأولاد في مزرعة يمتلكها، مع إعطائها كل السلطات، تكتشف السيدة «جيدين» أن الطفلين تسكنهما أرواح شريرة، وأن المربية السابقة السيدة «جيزيل»، والخادم «كوينت» قد استحوذا على روحيهما، فتحاول مساعدتهما.ترشح الفيلم للفوز بالمسابقة الرسمية لمهرجان كان 1961، كما رشح لجائزتين للبافتا الإنجليزية.