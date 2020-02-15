ندوة «الدبلوماسية المصرية والوعى الثقافى» بمكتبة القاهرة الكبرى

تُنظم مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، في السادسة من مساء اليوم السبت٬ ندوة بعنوان "الدبلوماسية المصرية والوعي الثقافي"، يتحدث في الندوة كلا من، السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، واللواء بحري ممدوح الإمام.يشار إلى أن وزارة الخارجية تحتفل يوم 15 مارس من كل عام بيوم الدبلوماسية المصرية٬ والذي يتوافق مع ذكرى عودة عمل وزارة الخارجية المصرية بعد إعلان الاستقلال عن بريطانيا في 22 فبراير1922، وذلك إثر إلغاء وزارة الخارجية المصرية لمدة سبع سنوات بعد إعلان الحماية البريطانية على مصر عام 1914 باعتبارها أحد أهم مظاهر السيادة والاستقلال وتحويل اختصاصاتها إلى المندوب السامي البريطاني، حيث أبلغت الحكومة البريطانية في يوم 15 مارس 1922 الدول التي كان لها ممثلون في القاهرة بأن الحكومة المصرية قد أصبحت الآن حرة في إعادة وزارة الخارجية، ومن ثم فإن لها إقامة تمثيل دبلوماسي وقنصلي في الخارج.