دراسة نقدية لعرض «البخيل» بالقومى للمسرح والموسيقى.. اليوم

يُقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، في الخامسة من مساء اليوم السبت، بمقر المركز بالزمالك٬ حلقة نقاشية٬ تتضمن دراسة نقدية تتناول العرض المسرحي "البخيل".يأتي ذلك بحضور فريق عمل العرض المسرحي "البخيل" الذي انتجته فرقة مسرح الشباب برئاسة الفنان عادل حسان، ويتحدث فيها المؤرخ المسرحي الدكتور عمرو دوارة، والناقدة المسرحية الدكتورة وفاء كمالو، والناقد المسرحى محمد حسين.وتدور أحداث العرض في إطار كوميدي عن شخصية "أرباجون البخيل" الذى يسعى دائمًا للكسب المادي واكتناز المال بكل الطرق الممكنة، حتى إذا جاء ذلك على حساب وسعادة أبنائه.ونرى في هذه المسرحية المواقف الكوميدية التي تنشأ من سوء الفهم وقد أحسن صياغتها فلا يسع المشاهد وهو يراها إلا أن ينفجر بالضحك كالموقف الذي فيه يُتهم أرباجون "فالير" بأنه سرق صندوق نقوده في حين يظن فالير أن كلام أرباجون يعني به حبه ابنته دون علمه حتى يتضح الموقف بعد ملابسات مثيرة للضحك.أما عن الأنماط الكوميدية في هذه المسرحية فلم يكتف موليير بوضع نمط واحد فيها بل نرى فيها عدة أنماط كوميدية تبعث فينا الرغبة في الضحك بتصرفاتها الغريبة ومنها شخصية فالير وكيل أرباجون في بيته وهو متنكر في هذا العمل ليحتال على أرباجون عساه يوفق في الزواج من ابنته.