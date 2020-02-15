«بحث فوتوغرافى فى التراث المعمارى» بمركز درب اللبانة

ينظم مركز درب اللبانة بالفسطاط٬ في السادسة من مساء اليوم السبت٬ لقاءًا مفتوحًا بعنوان «بحث فوتوغرافي في التراث المعماري»، والذي يقدمه المهندس كريم بدر.يستعرض المهندس كريم ملامح من التراث الثقافي المصري، مركزًا على الملامح المعمارية في مدينة القاهرة، ويتضمن العرض بحث في قضية التراث الثقافي ماهيته وأنواعه.يذكر أن المهندس كريم بدر، حاصل على ماجستير في إدارة التراث الثقافي من جامعة السوربون، بالإضافة إلى أنه مصور فوتوغرافي يهتم بالعناصر التراثية المختلفة، ومن أبرزها في أعماله التراث المعماري بمدن مصر، والذي يرصد فيها التغيرات الثقافية والاجتماعية للمجتمع المصري، والثقافة الجمالية والفنية المصرية.شارك كريم بدر في عدة معارض فنية، وله أعمال منشورة في مجلات مختلفة تهتم بالتراث.