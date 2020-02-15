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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

المعهد الدومنيكي يناقش استخدام المخطوطات كمادة علمية للبحث

السبت 15/فبراير/2020 - 04:28 ص
المخطوطات
المخطوطات
نضال ممدوح
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تعقد في الحادية عشر من صباح اليوم السبت٬ بالمعهد الدومنيكيّ بالعباسية٬ ندوة ثقافية بعنوان «استخدامّ المخطوطاتّ كمادة علمية للبحث: كتاب سيبويه نموذجا» من تقديم الدكتور جون درويل، مدير معهد الدراسات الشرقية للأباء الدومنيكان.

ويعود مصدر كتاب سيبويه إلى روايتين مختلفتين، الشرقية عن طريق أبي علي الفارسي الزمخشري٬ والرواية الغربية الأندلسية عن طريق الرباحي٬ وابن طلحة.

وتعتبر هاتين الروايتين أصلهما عند المبرّد، عندما اكتشفت الباحثة الفرنسية جونيڤيڤ أوبير مخطوط ميلانو لكتاب سيبويه، والتي أثبتت أنه يحتوي على رواية ثالثة مجهولة الأصل.

وتتطرق الندوة لدراسة صفحة من هذا المخطوط القديم٬ لفهم إشكاليات الاستشهاد بالمخطوطات في مجال الدراسات التراثية.

يذكر أن المعهد الدومنيكي للدراسات الشرقية٬ تأسس منذ أكثر من 50 عامًا بيد الرهبنة الدومنيكية عند طلب الكنيسة الكاثوليكية٬ ويتكوّن من مجموعة الأساتذة والباحثين الّذين يريدون أن يشجّعوا تفاهمًا أفضل بين المسيحيين والمسلمين.

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