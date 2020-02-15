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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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معتز القيعى يصحح بعض الشائعات المنتشرة عن الجيم

السبت 15/فبراير/2020 - 04:26 ص
جريدة الدستور
محمود حفنى
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يتداول الشباب والفتيات الكثير من الشائعات حول الجيم والتمرين في الصالات الرياضية، وهو مايجعل بعض الشباب، خاصة الفتيات يخافون من تجربه النزول إلى الجيم، ويستعرض معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية أهم هذه الشائعات ويصححها.

1-التوقف عن التمرين في الجيم بعد فترة يتسبب في زيادة الوزن بصورة كبيرة؛ هذة الشائعة غير صحيحة، حيث إن إنقاص الوزن يعتمد بنسبة 70% على النظام الغذائي و30 % فقط على الجيم.

2-التوقف عن الجيم يسبب في تحول العضلات إلى دهون؛ هي شائعة غير صحيحة لا تتحول العضلات إلى دهون في أي حال من الأحوال فالدهون هي نسيج مختلف عن العضلات ويحدث فقط في حالة التوقف عن التمرين ارتخاء العضلات وهو مايظهر الدهون المتراكمة مرة أخرى.

3- يوجد تمرين معين يعمل على حرق دهون منطقة محددة من الجسم؛ هو شائعة غير صحيحة، حيث إن تمارين الكارديو تعمل على إنقاص الوزن من الجسم كله وتمارين القوة التي تركز على منطقه محددة من الجسم هي لتقوية عضلة هذه المنطق وليس إنقاص الوزن منها.

4- لإنقاص الوزن يجب الاعتماد على تمارين الكارديو فقط؛ هذه معلومة خاطئة فإدخال تمارين المقاومة باستخدام الأوزان تعمل على استمرار حرق الدهون حتى في فترات الراحة بسبب الاستشفاء العضلي، كما أنها تعمل على منع ترهل الجلد وعلى شد الجسم ونحته.

5- يجب على الفتيات تجنب تمارين الحديد لتجنب الحصول على جسم يشبه الرجال؛ هذه شائعة خاطئة، حيث إن المتحكم الأساسي في شكل العضلات عند الرجال هو هرمون الذكورة والذي يكون في أدني مستوياته عند الفتيات، وأما عن الفتيات الذين يحصلون على جسم يشبه الرجال فلابد لهم من تناول هرمون الذكورة خارجيًا في شكل أقراص أو حقن.

6- يمكن لتمارين محددة أن تغير من شكل الجسم من شكل تفاحة إلى شكل كمثرى وغيرهم؛ هذه شائعة غير صحيحة والتغيير يحدث بالعمليات الجراحية فقط، حيث أن تقسيم الجسم وشكله يرجع لعدة عوامل منها شكل الهيكل العظمي الداخلي والعضلات ولا يمكن للتمارين أن تغير في شكل العظام.

7- يعتمد إنقاص الوزن على كمية العرق أثناء التمرين ويعتبر العرق دليلاً على حرق الدهون؛ هذه شائعة، حيث إن الوظيفة الأساسية للتعرق هي ترطيب الجسم والحفاظ على ثبات درجة حرارته ويخرج في العرق الأملاح والماء والسموم وليست الدهون.

8- لا يجب شرب الماء أثناء التمرين؛ هذه شائعة ويجب شرب رشفات من الماء أثناء التمرين لتجنب الإصابة بالجفاف.

9- يجب عند النزول للجيم في البداية ممارسة تمرين العقلة ونط الحبل؛ هذه شائعة ويمكن الوصول للجسم المرغوب بدون ممارسة التمارين الرياضية الشاقة في البداية، كما يجب التأكد من سلامة المفاصل والفقرات قبل أداء التمارين الشاقة ولا يجب على أي مبتدئ لديه زيادة في الوزن ممارسة تمارين النط والجري والزومبا؛ وذلك لتجنب التحميل على المفاصل وإصابتها.

10- يمكن تناول الأطعمة الدسمة قبل التمرين والاعتماد على حرق سعراتها الحرارية أثناء التمرين، ولا يجب الالتزام بنظام غذائي بجانب التمرين في حالة الرغبة في إنقاص الوزن؛ هذه معلومة غير صحيحة، حيث يعتمد إنقاص الوزن بصورة أكبر على حساب السعرات الحرارية المتناولة والالتزام بنظام غذائي صحي.

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