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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الثقافي العربي» يصدر «الملف 42» للروائي المغربي عبدالمجيد سباطة

السبت 15/فبراير/2020 - 03:49 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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أصدر المركز الثقافي العربي حديثًا رواية بعنوان «الملف 42» من تأليف الروائي المغربي٬ عبدالمجيد سباطة.

ومما جاء على الغلاف الخلفي للرواية نقرأ: «أنا عاجز عن إتمام مشروع رواية بدأتُ كتابتها يوم الإثنين 1 أبريل 2019، ما يعني أنه إذا نزعتُ عني ثوب الكاتب وارتديتُ ثوب المهندس المدني الذي خلعته منذ سنوات لأنه لا يناسب مقاساتي، انهيار بناء بذلتُ كل ما في وسعي لتقوية أساساته واحترام الجدول الزمني لتقدّم أشغاله. انهار البناء مخلِّفا تحت أنقاضه ضحية واحدة فقط: أنا!».

ويضيف: «لا فرق عندي بين الكاتب ولاعب الشطرنج، كلاهما يخوض معركة عقلية عنيفة ضد غريمه، وعلى رقعة تتّسع مساحتها الصغيرة المخادعة لتشمل العالم بأسره! ولأنّ حسابات الربح والخسارة في لعبتَي الشطرنج والكتابة نسبية ولا تخضع لأيّ منطق، فقد وجدتني مجبرًا على رفع الراية البيضاء عوض مواصلة القتال في معركةٍ اجتمعت كلّ الظروف لتقودني إلى خسارتها، وإن احتميتُ لبعض الوقت بعبارة مضحكة يلجأ إليها كلّ المهزومين: الانسحاب التكتيكي».

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