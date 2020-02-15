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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

آمال ماهر تطرب جمهور «عيد الحب» فى القاهرة الجديدة (صور)

السبت 15/فبراير/2020 - 04:52 ص
جريدة الدستور
حسين الجندي
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تألقت المطربة آمال ماهر، في حفل الـ"valentine's day" الذي حمل عنوان "ليلة عيد الحب"، وذلك على مسرح كايرو شو بالقاهرة الجديدة بحضور كامل العدد.

حمل الحفل لافتة "كامل العدد" وكان ضمن الحضور سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة ومندوب المملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية السفير أسامة نقلي والأمير أحمد بن سلطان والملحن محمود خيامي ومصطفى أبودشيش والمحامي عاصم قنديل والإعلامية حياة عبدون.

وأشعلت الفنانة الكبيرة الحفل بعدد من أغانيها الطربية والرومانسية منها "حبيبي لو رسمته"، و"أنا بداية بدايتك"، و"رايح بيا فين"، و"يا عيني عليكي يا طيبة"، و"مالها"، و"لو كان بخاطري"، و"اعترف"، و"أيام ما تتعوضش"، وبناء على رغبات الجمهور قدمت "أتقي ربنا فيا"، و"سكة السلامة"، حيث علقت قائلة: "رغم أنها مش مناسبة لعيد الحب".

وفي ختام وصلتها التي لم تنقطع من موجات التصفيق الحار قدمت اغنيتها الجديدة لعيد الحب "ماتيبنيش" بمشاركة الموزع نادر حمدي وحرصت على توجيه الشكر له وللفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو العالمي هاني فرحات، وأنهت ليلة عيد الحب بأغنية "أديني فرصة".


حفل عيد الحب على مسرح كايرو شو يقوم بإحياء فقراته حسب الترتيب النجم تامر عاشور وسلطانة الطرب آمال ماهر وبرنس الأغنية العربية ماجد المهندس، ويعد الأضخم في عيد الحب من حيث التجهيزات اللايف بمواصفات عالمية وهو من تنظيم زكي حسانين ومحمد زكي "بنش مارك" وتنفيذ إيهاب زيدان ومسرح وبرودكشن تامر فوزي وصوت حامد عرفة وإضاءة عماد نبيل.

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