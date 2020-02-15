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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أستاذ فلسفة: شيوخ السلف يدعون الناس إلى الزهد وهم يجمعون المال

السبت 15/فبراير/2020 - 03:39 ص
الدكتور أحمد محمد
الدكتور أحمد محمد سالم، أستاذ الفلسفة بجامعة طنطا
نضال ممدوح
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علق الدكتور أحمد محمد سالم، أستاذ الفلسفة بجامعة طنطا، على تصريحات أبو إسحاق الحويني٬ أشهر عناصر التيار السلفي، بأنه يندم على بعض كتبه وأخطائه، وينصح طلبة العلم بعدم التسرع حتى لا يخطأون كما أخطأ هو على حساب الشهرة والمعرفة.

وقال «سالم»، عبر منشور له على موقع «فيس بوك»: «تداولت مواقع التواصل الاجتماعى اعتذار الشيخ الحوينى ومحمد حسان عن أخطائهم فى الدعوة الإسلامية٬ وكيف أنهم يتحملون المسئولية أمام الله٬ إن شيوخ السلف هؤلاء كانوا فى فترة سابقة كنجوم السينما الذين يحركون الشباب ويسيطرون على عقولهم».

وأضاف: «أذكر منذ عشر سنوات كان لدينا مناقشة لرسالة الدكتوراه كان فضيلة المفتى الشيخ على جمعة هو المشرف عليها٬ فإذا بحضور الشيخ محمد حسان٬ وأنا خارج من باب الكلية رأيت الشيخ حسان يمشى فى انتظاره سيارة بسات ألمانى أحدث موديل بها السائق ومعه السكرتير٬ وحوله مئات الطلاب وما إن ركب الشيخ حسان السيارة حتى التف الطلاب والطالبات حوله٬ وفى تحرك السيارة كان الطلاب يجرون حول السيارة فى مشهد محفور فى ذاكرتى٬ كأنه نجم سينمائى».

وتابع: «كان شيوخ السلف يدعون الناس إلى الزهد والصبر ويرغبونهم فى الجنة بخطب كانت تباع بملايين٬ وهم يجمعون المال ويتزوجون بدل المرأة أربعة ويركبون أحدث السيارات ويذهبون للعلاج بالخارج٬ وهم يكرسون لميراث كراهية الآخر والاستعلاء عليه».

وتابع: «لعب شيوخ السلف بدعم بأموال خليجية خلق تيار وهابى جامد فى مصر، تيار كان يزيف وعي الناس٬ ويتشدد فى الصلاة فى المساجد التى بها أضرحة ويكفرون الصوفية٬ فهل يعى الشباب الآن مدى تهافت هؤلاء الشيوخ وزيفهم٬ وكيف غرر هؤلاء وزيفوا وعي أجيال على مدار عقود».

وناشد أستاذ الفلسفة الشباب المصري بأن يسمعوا ويطلعوا على أحاديث مشايخ السلفية حتى يعوا جيدا حقيقتهم بعد مرور سنوات على تغريرهم بهم.

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