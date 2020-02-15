آمال ماهر تفتتح حفلها فى عيد الحب بـ«دويتو» مع تامر عاشور

حرصت سلطانة الطرب آمال ماهر، عقب افتتح وصلتها الغنائية في حفل عيد الحب المقام على مسرح "كايرو شو"، على تقديم النجم تامر عاشور للجمهور ودعوته لمشاركتها تقديم دويتو أغنية "قالوا بالكتير" التي سبق أن لحنها لها."قالوا بالكتير"، كلمات نادر عبدالله وحصد الدويتو عاصفة من التصفيق بعدها تمنى "عاشور" أن يستمتع بالحقل مع النجمة آمال ماهر.حفل عيد الحب على مسرح كايرو شو يقوم بإحياء فقراته حسب الترتيب النجم تامر عاشور وسلطانة الطرب آمال ماهر وبرنس الأغنية العربية ماجد المهندس، ويعد الأضخم في عيد الحب من حيث التجهيزات اللايف بمواصفات عالمية وهو من تنظيم زكي حسانين ومحمد زكي "بنش مارك" وتنفيذ إيهاب زيدان ومسرح وبرودكشن تامر فوزي وصوت حامد عرفة وإضاءة عماد نبيل.