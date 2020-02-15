ماريو سعيد يحيي حفلا للعود بمصاحبة فرقة صولو

يقيم بيت العود العربى٬ التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فى الثامنة مساء اليوم السبت، حفلًا جديدًا من حفلات أساتذة بيت العود العربي٬ وذلك بمقر بيت الهراوى خلف الجامع الأزهر.ويقدم الفنان ماريو سعيد مجموعة من مؤلفاته الموسيقية، إضافة لمجموعة من المقطوعات لكبار المؤلفين منها: ميدان ( صولو عود وإيقاع)، يامسافر وحدك٬ النور جى٬ ألف ليلة وليلة٬ أمل حياتي٬ ليلة حب٬ فى يوم وليلة٬ العيون السود٬ بتونس بيك٬ القصر٬ راجعين يا هوا٬ كيفك إنت٬ شايف البحر٬ أنا لحبيبى٬ قصة٬ أسمر يا أسمرانى٬ أنا لك علي طول٬ قولي حاجة٬ عودت عينى٬ وغيرها.وتخرج "ماريو" من بيت العود العربى بتقدير عام جيد جدًا، ثم عمل كأستاذ لآلة العود به، له العديد من المؤلفات الموسيقية، أسس بعد ذلك فرقة "صول" وأقام العديد من الحفلات بالإضافة لحفلاته كعازف صولو.ويعد بيت العود العربي أول مدرسة متخصصة فى تعليم العزف على آلة العود،البزق، والماندولين وباقى الوتريات تحت إشراف الفنان العربى الكبير نصير شمة.