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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عروض أفلام كارتون للأطفال بالهناجر ومركز طلعت حرب الثقافى

السبت 15/فبراير/2020 - 01:23 ص
مركز طلعت حرب الثقافى
مركز طلعت حرب الثقافى
نضال ممدوح
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ضمن أنشطة نادي سينما ذوي الاحتياجات الخاصة٬ والذي يقيمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع المركز القومي للسينما بمركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، يعرض في الثانية عشر ظهر اليوم السبت عدد من الأفلام وهي «حدوتة جميلة٬ زمبلك٬ فرفور»، بحضور المخرج فكري إبراهيم، يعقبها ندوة تديرها الناقدة السينمائية شاهندة محمد على.

كما يعرض في الثانية عشر ظهر نفس اليوم٬ النادي الشهري لسينما الكارتون المصري، والذي يقيمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بقاعة سينما الهناجر بساحة الأوبرا٬ مجموعة من أعمال الرسوم المتحركة المصرية، والتي حازت على جوائز تؤكد على الهوية المصرية وهى: «واحدة لن تضر إخراج نسرين عز الدين، في أعالي البحار إخراج وائل شلبي، بيئة نظيفة إخراج عطية عادل خيري، سيرة بني الحارث إخراج مها عبد الرازق، "بريلا.. بريلا" إخراج أحمد فوزي٬ عيد الحب إخراج سامح مصطفى، "دخان.. دخان" إخراج نصحي إسكندر ومهرجان النيل الشعبي إخراج شريف عباس».

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