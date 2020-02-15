كواليس «وكر المؤامرة».. الباز يفجر قنبلة مدوية عن الجزيرة فى 90 دقيقة

يفجر الاعلامي محمد الباز، مقدم برنامج 90 دقيقة بقناة المحور الفضائية، قنبلة من داخل مطبخ قناة الجزيرة بالأسماء والأرقام، ليكشف من خلاله وكر المؤامرة الكبرى على مصر، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً اليوم السبت.كما يكشف الإعلامي محمد الباز، سر تسريح العاملين في القناة المحرضة بالمنطقة العربية وما هو دور الحكومة القطرية داخل شبكة قنوات الجزيرة.ويتحدث الباز عن كواليس ساعات الرعب داخل دويلة قطر بعد عرض فيلم «الممر»، وكواليس إنتاج قطر لفيلم «بسبوسة بالقشطة»، والأسباب الحقيقية لصراع الأجيران عزام التميمي وأيمن نور.كما يكشف الإعلامي محمد الباز، تفاصيل علاقة عزام التميمي بالشيخ الإرهابي يوسف القرضاوي وسر التقرير الذي قرأه تميم، وقال: «هذا يكفي»، كما يكشف سر استياء أمير قطر من أداء القناة رغم إنفاق 5 مليارات دولار سنويًا عليها.ويواصل الإعلامي محمد الباز، كشف جهود الدولة المصرية لحماية ومواجهة المصريين من فيروس كورونا، كما يكشف كيف نجحت وزارة الصحة في كشف حالة الأجنبي حامل الفيروس في مطار القاهرة وكيف تم عزله ونقله للحجر الصحى في مطروح.كما يواصل الإعلامى محمد الباز، عرض مساهمات المشاهدين عبر صفحات البرنامج على السوشيال ميديا «فيسبوك» و«تويتر» في «90 دقيقة مع محمد الباز»، والتي سيتم عرضها على المسئولين في مختلف الوزارات والمحافظات للعمل على حلها.