عرض فيلم «The Defiant Ones» بنادى سينما جزويت القاهرة.. اليوم

يُنظم نادي سينما مركز الجزويت الثقافي بالقاهرة٬ في السادسة والنصف مساء اليوم السبت٬ عرض لواحد من كلاسكيات السينما العالمية٬ فيلم "The Defiant Ones" أو "حطمت قيودي" من إخراج ستانلي كريمر٬ إنتاج 1958 من بطولة سيدني بواتييه٬ توني كيرتس٬ وتبلغ مدة عرضه 97 دقيقة.والفيلم تدور قصته عندما تتعرض الشاحنة التي تنقل المدانين لحادث على الطريق، فإن النزيلين جون جاكسون ونوح كولين يربطان بالسلاسل إلى بعضهما البعض. إنهم يكرهون بعضهم البعض لكنهم بحاجة إلى مساعدة بعضهم البعض على النجاح في نيتهم في الذهاب شمالًا للقفز في قطار والوصول إلى الحرية.وفي الوقت نفسه ينظم شريف ماكس مولر وسيلة لتعقبهم بطريقة حضارية واحترام العدالة. يصل جوكر وكولين إلى مزرعة صغيرة حيث تساعدهما امرأة وحيدة على التخلص من سلاسلها. عرضت قيادة سيارتها مع جوكر وابنها بيلي بينما كانت كولين تهرب من المستنقع إلى سكة الحديد. ولكن عندما علم جوكر أنها أرسلت كولين إلى فخ، فإنه يتركها. يبحث جوكر عن كولين لإنقاذه وعندما يجتمع كل منهما الآخر تتغير كراهيته السابقة له وتنقلب إلى علاقة إنسانية عميقة.