الأنبا بفنوتيوس يفتتح متحف شهداء ليبيا.. اليوم

يفتتح الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط وتوابعها، اليوم السبت، متحف شهداء الإيمان بليبيا بكنيسة شهداء الإيمان بقرية العور، والذي يضم "بانوراما توثيقية" عن رحلة الشهداء حتى عودة الأجساد.ويفتتح مطران سمالوط نصب تذكاري للشهداء نحت في مدخل الكنيسة وهو تمثال كبير للسيد المسيح بارتفاع 4 أمتار، محتضنا 21 شهيدًا.ويبدأ الاحتفال بساحة الكنيسة بموكب كنسي يتقدمه الأسقف والشمامسة وأسر الشهداء ويشارك في الاحتفال قيادات تنفيذية ونواب وشخصيات عامة وإعلامية، ويلقى بعدها مطران الإيبارشية كلمة للصحفيين والإعلاميين بشأن المتحف والنصب التذكاري وتبدأ بعدها عشية عيد الشهداء بالكنيسة الكبرى.