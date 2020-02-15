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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تامر عاشور يتألق فى حفل عيد الحب بالقاهرة الجديدة (صور)

السبت 15/فبراير/2020 - 02:11 ص
جريدة الدستور
حسين الجندي
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أحيا النجم تامر عاشور أولى فقرات حفل عيد الحب المقام على مسرح كايرو شو بمول كايرو فيستيفال سيتي في القاهرة الجديدة، بحضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية.

وحضر "عاشور" بصحبة مدير أعماله أيمن نابليون وصعد على خشبة المسرح بجوار الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب.

وقدم عاشور أغاني: "خيالي"، "حكايات"، "آخر مقابلة"، "أيام"، "ده حكاية"، "افترقنا"، "يا أهلا"، "قولوله سماح"، "محظوط"، "ف بالي"، "مشوفناش"، "أنا راجع"، "خلصانه الحكاية"، وغيرها ممن طالب بها الجمهور.

وحرص على حضور الحفل سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة ومندوب المملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية السفير أسامة نقلي والأمير أحمد بن سلطان والملحن محمود خيامي ومصطفى أبو دشيش والمحامي عاصم قنديل والإعلامية حياة عبدون.

والحفل يعد الأضخم في عيد الحب من حيث التجهيزات اللايف بمواصفات عالمية وهو من تنظيم زكي حسانين ومحمد زكي "بنش مارك" وتنفيذ إيهاب زيدان ومسرح وبرودكشن تامر فوزي وصوت حامد عرفة وإضاءة عماد نبيل.

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