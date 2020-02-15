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محمد العسيري
السبت 15 فبراير 2020 الموافق 21 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البيت الأبيض ينشر مذكرة حول أسباب قتل سليمانى

السبت 15/فبراير/2020 - 05:20 ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
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قال البيت الأبيض في مذكرة، إن الرئيس دونالد ترامب أمر بالضربة التي قتلت القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، الشهر الماضي، ردًا على هجمات وقعت في الماضي، برغم تأكيدات سابقة للإدارة بأن الضربة التي نفذت بطائرة مسيرة كانت بسبب تهديد وشيك.

وأرسلت الإدارة إلى الكونجرس بموجب القانون تبريرًا غير سري للضربة التي وقعت في الثاني من يناير، والتي قتلت سليماني في مطار بغداد، وأثارت الضربة وما تلاها من رد إيراني مخاوف من نشوب صراع أوسع.

وقال التقرير، الذي أرسل إلى الكونجرس: «وجه الرئيس بهذا التحرك ردًا على سلسلة متصاعدة من الهجمات في الشهور السابقة من جانب إيران وميليشيات على القوات والمصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط».

ونشرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب المذكرة بعد يوم من إقرار مجلس الشيوخ تشريعًا حاز على دعم نادر من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يقيد قدرة الرئيس على شن حرب على إيران.

وقال التقرير، إن غرض الهجوم كان حماية العسكريين الأمريكيين وردع إيران وإضعاف قدرة الميليشيات التي تدعمها إيران على شن هجمات، وإنهاء التصعيد الاستراتيجي الإيراني في الهجمات.

وذكر أيضًا أن الدستور يعطي الرئيس الحق في إصدار أمر باستخدام القوة لحماية البلاد من هجوم أو تهديد أو هجوم وشيك.

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