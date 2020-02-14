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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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أطفال يروجون لبيع الهدايا وغزل البنات بالفلانتين فى أسوان

الجمعة 14/فبراير/2020 - 11:53 م
أطفال يروجون لبيع
أطفال يروجون لبيع الهدايا وغزل البنات بالفلانتين فى أسوان
أسوان _ إسراء توفيق
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مع الاحتفالات بعيد الحب، يحرص العديد من المحبين على قضاء هذا اليوم فى أجواء رومانسية، مليئة بالهدايا والورود الحمراء والمفاجأت الأخرى، تعبيرًا عن مدى حبهم لبعضهم، كلًا منهم على حسب طريقته.

وفى مثل هذا اليوم، هناك بعض الأطفال، استطاعوا أن يوصلوا جميع المعانى الجميلة المحملة بالحب والتضحية لذويهم، بكل ماتحمله الكلمة من معانى، حيث أنهم من أجل مساعدة أهلهم فى نفقات الظروف المعيشية، حيث سعوا للاجتهاد والعمل ببيع جميع الهدايا المميزة للعشاق، والتي من أبرزها البالونات، والألعاب، وحلوى غزل البنات.

وقال 'ع.م' طالب فى الصف الثانى الإعدادى بمدينة أسوان، وبائع للبالونات، إنه يسعى على رزقه من أول اليوم، لكى يوفر احتياجاته اليومية، وتوافد على شراء البالونات الحمراء العديد من الكابلز بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الحب، خاصة مع انخفاض سعرها الذي يبلغ 3 جنيهات وهى أحد أبرز الهدايا المفضلة للمرتبطين بأسوان.

وقال مصطفى حسين، طالب فى الصف الرابع الإبتدائى بمدينة أسوان، بائع للألعاب والقلوب الحمراء، لـ الدستور' إنه يفترش بالألعاب برفقة أخيه بشكل يومي لكي يساهموا فى مساعدة أسرتهم فى المصاريف، ولكن بالتزامن مع عيد الحب اختلف الوضع كثيرًا، حيث توافد العديد من الكابلز على شراء القلوب الحمراء التي تحمل كلمة 'يوم فلانتين سعيد'، والبالونات الهيليوم أيضًا، حيث أنهم كانوا جميعًا أبرز الهدايا المفضلة للمرتبطين للتعبير عن حبهم لبعضهم، مشيرًا إلى أن تتراوح أسعارهم ما بين 10 إلى 45 جنيهًا.

قال على أشرف، طالب فى الصف السادس الأبتدائي، وبائع غزل البنات، إنه يسعى على رزقه يوميًا، إلا أنه استطاع أن يبيع أكبر كمية من غزل البنات اليوم بالتزامن مع عيد الحب، حيث توافد العديد من الأهالي والمرتبطين على الشراء، وأن سعره يتراوح 5 جنيهات لـ2 كيس منهم، موضحًا أن هذا العمل يوفر له دخل يساهم به في مصاريف أسرته.

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