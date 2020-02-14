نبيل الحلفاوي يهنئ الزمالك بالسوبر الإفريقى

حرص الفنان نبيل الحلفاوي، على تهنئة نادي الزمالك بفوزه بالسوبر الإفريقي في المباراة التي أقيمت مساء الليلة بينه وبين نادي الترجي التونسي بالعاصمة القطرية الدوحة.وقال نبيل الحلفاوي، في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "ألف مبروك لنادي الزمالك السوبر الإفريقي.. وتمنياتنا للكرة المصرية بالمزيد من الانتصارات واستعادة هيبتها ومكانتها إفريقيا".وفاز الزمالك على الترجي التونسي في مباراة السوبر الإفريقي الذي أقيم مساء اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب الغرافة القطرى، ليتوج أبناء ميت عقبة ببطولة السوبر الإفريقى والذى يعد اللقب الرابع للفارس الأبيض فى تلك البطولة والعاشر للكرة المصرية.